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Netradiční křest nýtovačkou. Knihu o mostech uvedli v Ústí na příznačném místě

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  13:29
Jen málokterá kniha se může pochlubit tím, že byla pokřtěna na místě, o kterém vypráví. Publikaci Mosty – Brücken, kterou vydalo Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, uvedli její autoři přímo u rekonstruovaného Benešova mostu v krajském městě. Jeho generální oprava se stala impulzem nejen ke vzniku knihy, ale i stejnojmenné výstavy.

Dvojjazyčná publikace mapuje více než 150 let historie mostů přes Labe v Ústí. Vedle Benešova mostu připomíná i první labský most z roku 1874, železniční most, Masarykova zdymadla, Mariánský most i další významné stavby a události spojené s řekou.

Oblastní muzeum v Ústí nad Labem pokřtilo pod rekonstruovaným mostem Dr. Edvarda Beneše nýtovačkou knihu Mosty – Brücken. Zleva konzervátor Jakub Doležel, stavbyvedoucí Jan Ekrt, historik Martin Krsek a ředitel muzea Václav Houfek. (27. července 2026)
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem pokřtilo pod rekonstruovaným mostem Dr. Edvarda Beneše nýtovačkou knihu Mosty – Brücken. (27. července 2026)
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem pokřtilo pod rekonstruovaným mostem Dr. Edvarda Beneše nýtovačkou knihu Mosty – Brücken. Zleva ředitel muzea Václav Houfek a historik Martin Krsek. (27. července 2026)
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem pokřtilo pod rekonstruovaným mostem Dr. Edvarda Beneše nýtovačkou knihu Mosty – Brücken. (27. července 2026)
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem pokřtilo pod rekonstruovaným mostem Dr. Edvarda Beneše nýtovačkou knihu Mosty – Brücken. Zleva ředitel muzea Václav Houfek a historik Martin Krsek. (27. července 2026)
25 fotografií

Kniha však není jen přehledem technických zajímavostí. Přináší také lidské příběhy či vzpomínky pamětníků a připomíná řadu dramatických událostí spojených s ústeckými mosty.

„Zachycuje i lidské osudy, lodní neštěstí na Labi nebo události druhé světové války a roku 1968, jejichž svědkem byl Benešův most,“ popsal ředitel muzea Václav Houfek.

Současně publikace nabízí pohled do zákulisí vzniku výstavy v ústeckém muzeu, která se věnovala příběhům tří mostů přes Labe v Ústí. Trvala od loňského října do letošního dubna.

„Kniha není jen pokračováním výstavy, ale také kronikou jejího vzniku. Zachycuje cestu od vyzvedávání historických exponátů ze dna Labe přes získávání částí původní konstrukce Benešova mostu až po archeologické nálezy objevené během jeho rekonstrukce,“ řekl kurátor výstavy a spoluautor knihy Martin Krsek.

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Publikace vznikala postupně během trvání výstavy. „Vedle textů připravených pro expozici jsme ji doplnili o příběhy a vzpomínky návštěvníků i rozsáhlý fotografický materiál zachycující rekonstrukci Benešova mostu,“ doplnil Krsek.

Obálku knihy zdobí motiv nýtovaných mostních konstrukcí. Nýtovačkou pak publikaci také na místě „pokřtili“.

„Specifikem historických mostních konstrukcí, které v Ústí nad Labem překonávají Labe, je právě nýtování a my jsme zároveň nýtování využili jako grafický prvek pro výstavu, takže i obálka knihy je vlastně pokryta nýtováním a teď jsme do toho dodali 3D efekt. Některé grafické nýty jsme nahradili nýty kovovými,“ podotkl Krsek.

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