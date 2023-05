Počasí přeje klíšťatům, s boreliózou leží v nemocnici pacienti všech generací

„Letos je to 21 případů, v loňském roce jich do konce května bylo 24. Sezona je však teprve na začátku,“ uvedla ke statistice ohledně lymské boreliózy Eva Patrasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Podle nedávno spuštěné aplikace KlíšťApka, na jejímž vzniku spolupracovala třeba Česká zemědělská univerzita nebo Státní zdravotní ústav, je velký počet infikovaných klíšťat například v ústecké čtvrti Krásné Březno, v Děčíně v části Podmokly nebo v Bílině v okolí Kaňkovského vrchu.

Na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice momentálně několik pacientů s lymskou boreliózou leží. „Pacienti jsou dětského, středního i seniorského věku. Zatím to nejsou nějaké velké počty, ale s teplými dny budou přibývat,“ přiblížil primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

14. března 2019

Typickým příznakem boreliózy je červená skvrna, která se objeví v místě přisátí klíštěte. „Pokud se za 4 až 7 dní po přisátí klíštěte objeví zarudlé místo, je jednoznačné, že jde o boreliózu. Zarudlá skvrna může mít od dvou tří centimetrů i více než dvacet, někdy může být přes polovinu zad nebo přes celou končetinu. Je nutné co nejdříve zajít k lékaři a nasadit antibiotika. Není potřeba čekat na výsledky odběrů krve,“ vysvětlil Dlouhý.

Dobrou zprávou je, že se letos zatím neobjevil ani jeden případ nakažení klíšťovou encefalitidou. Tomuto nebezpečnému onemocnění, které může skončit ochrnutím a v krajním případě i smrtí, se lze vyhnout očkováním. Od loňského roku ho mají od zdravotních pojišťoven hrazeno lidé starší 50 let.

„Jde o nejzranitelnější skupinu. U těchto lidí už opravdu není na co se vymlouvat, je to jenom o tom dojít si k lékaři a nechat se naočkovat,“ upozornil Dlouhý. „Pokud se někdo nechá naočkovat teď, druhou dávku mu můžeme dát už za dva týdny. Do měsíce tak může být chráněn,“ dodal primář.

Podle něj můžeme díky příspěvku zdravotních pojišťoven na očkování dohnat například Německo nebo Rakousko, kde má očkování proti klíšťové encefalitidě 75 procent obyvatel. „U nás se pohybujeme kolem 20 procent, záleží na věkové kategorii,“ sdělil.

Kdo ještě s očkováním proti klíšťové encefalitidě váhá, tomu Dlouhý nabízí příběh 58letého rybáře, který půlku života strávil u vody, ale očkovat se nenechal. „Po nákaze mu ochrnuly všechny čtyři končetiny, skončil v léčebně, kde jenom kouká do stropu. Nehne ani prstem. Za mě je to zbytečný risk,“ poznamenal Dlouhý.

29. května 2023

Vyhledat okamžitou lékařskou pomoc by měli lidé, kteří zhruba do tří týdnů od odstranění klíštěte mají vysoké horečky, silné bolesti hlavy, jsou světloplaší a zejména mají pocit na zvracení. Pokud se nákaza neléčí, můžou nevratně ochrnout například končetiny.

Před začátkem letních prázdnin je teď vhodná doba nechat očkovat i děti. „U dětí vždycky radíme očkování konzultovat s pediatrem. Když rodiče nechají dítě očkovat teď, vytvoří si ochranu ještě před začátkem prázdnin,“ podotkl Dlouhý.

Podle předpovědi meteorologů budou klíšťata aktivní i v příštích dnech, kdy bude pokračovat současný teplý ráz počasí na celém území Ústeckého kraje.