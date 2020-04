Nenapravitelný zloděj dostal 8 let, s lupem za miliony narazil v zastavárně

„Nelze tvrdit, že by osmiletý trest byl přísný. Je naopak odpovídající jak ve vztahu k povaze posuzované věci, které se obžalovaný dopustil, tak i ve vztahu k jeho osobnostním rysům,“ řekl soudce Jan Chocholatý poté, co senát zamítl Illéšovo odvolání. Muži za skutek hrozil trest v rozmezí od pěti do deseti let let.

Jeho trestní rejstřík čítá už čtrnáct záznamů, výhradně za majetkovou trestnou činnost.

„Je to výrazný majetkový recidivista, který téměř polovinu svého života strávil ve výkonu trestu. Možnosti jeho nápravy považujeme za značně snížené. Spíše se kloníme k tomu, že obžalovaný už má zakotven svůj způsob života a tohoto se evidentně nemíní vzdát,“ uvedl Chocholatý.

Verdikt je nyní pravomocný. Lze se proti němu bránit podáním dovolání k Nejvyššímu soudu.

Pachatel obchod vykradl v noci na 11. března loňského roku. Do domu, kde se nachází prodejna, se dostal po rozbití okna na terase, na kterou seskočil ze střechy sousedního objektu.

Uvnitř pak nejdříve zničil bezpečnostní systém. Například vytrhl ze zdi kódovací klávesnici, kabely vedoucí ke kamerám i samotné kamery, které se snažil spláchnout do záchodu.

Policie Illéše zadržela pár dní po činu v Praze, kde se snažil zboží prodat v zastavárně. Množství šperků a Illéšovo chování totiž bylo pracovníkovi natolik podezřelé, že vše nahlásil nadřízenému a ten přivolal policejní hlídku.

27. ledna 2020

„První den vyndal nějaké šperky a říkal, že chce prodat i další. Na to jsem mu řekl, aby přišel další den, protože když je věcí víc a vyšší hodnoty, musím se poradit s nadřízeným. Zeptal se, jestli budu volat policii, protože ji nemá rád. Ta poznámka mi přišla divná,“ vypověděl v přípravném řízení pracovník zastavárny.

„Další den přišel, dal na pult další zlato a řekl, že se za dvě hodiny vrátí pro peníze, což bylo taky zvláštní. Šéf proto zavolal policisty. Ti ho pak, když se vrátil, zadrželi a odvezli,“ dodal.

Illéš v minulosti tvrdil, že šperky mu dali jiní lidé s prosbou, aby je šel za následnou odměnu do zastavárny prodat místo nich. Neuvedl však nic dalšího, žádné okolnosti, a tak bylo jeho tvrzení neověřitelné.

„Zaujalo nás, že by mu osoby, které nedokázal ani řádně označit, ani neuvedl jejich jména, svěřily věci v hodnotě přesahující 22 milionů korun,“ podotkl Chocholatý.

Ústecký krajský soud Illéše potrestal na konci ledna na základě nepřímých důkazů. Vedle toho, že prodával věci z obchodu, byla na místě činu zajištěna jeho pachová stopa. Konkrétně na rozbitém okně, které vzhledem ke svému umístění nebylo běžnému kolemjdoucímu přístupné. Kamery u obchodu navíc v danou noc zachytily člověka, který postavou či stylem chůze odpovídal právě Illéšovi.