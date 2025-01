Na pávy v parku útočili psi, voliéru ale veterina zakázala. Zámek s chovem končí

„Když najdete roztrhaného páva, tak to není hezký pohled. A když se to opakuje, je to pro celý tým, který se o ně staral, depresivní. Naše snaha chránit pávy umístěním do voliéry vedla k obviněním z týrání,“ popsal peripetie s chovem ředitel městského zámku Petr Hybner, který je současně místostarostou města.

„Objevovala se také tvrzení, že pávy chováme na výdělek. Každé narozené mládě bylo pro nás velkou radostí a bylo buď ponecháno v parku, nebo darováno jiným chovatelům,“ zdůraznil Hybner.

Okrasných ptáků žily v minulosti v zámeckém parku desítky. Hybner uvedl, že chov pávů má v parku tradici kolem třiceti let. „S chovem začal už můj předchůdce,“ zmínil.

Postupně ale z parku pávi mizeli. Příčinou jsou především útoky psů návštěvníků, kteří nechávají zvířata běhat volně po parku i přes zákaz, dopravní nehody, když pávi přelétli zeď parku a dostali se do města, či nevhodné krmení návštěvníky. Několik jedinců zmizelo a o jejich osudu zaměstnanci neví. Bílého páva před lety zle poranila parta výrostků. „Jak lidé hrubnou, tak jsme o pávy přicházeli,“ podotkl Hybner.

Zámek chov přerušil před osmi lety, kdy o tehdy posledního páva přišel kvůli útoku psa. Po krátké době chov obnovili. Pávi byli umístěni do nově vybudované voliéry v prostorách barokní sala terreny. „Šest let si tam žili v klidu, zaměstnanci se o ně starali. Ale loni na základě udání na týrání na krajskou veterinární správu museli být pávi vypuštěni volně do parku a hned jsme o dva přišli,“ sdělil Hybner.

Pávi, kteří u zámku zůstali, se pohybovali volně, a to i mimo areál parku, kde ale způsobovali škody na majetku místních obyvatel. Lidé si stěžovali na jejich chování. „Třeba klovali do parapetů a řešil jsem stížnosti, kdo to zaplatí,“ zmínil Hybner.

Ptáci tak znovu putovali do voliér, což znamenalo další udání na týrání. „Dostali jsme se do složité situace. Po dlouhém zvažování bylo rozhodnuto o jejich přestěhování. V současné době jsou v parku chováni pouze papoušci, kteří jsou oblíbení zejména u dětí,“ dodal Hybner.