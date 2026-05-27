Na zřícenině hradu Šumburk vznikne vyhlídka, město k němu plánuje i cyklostezku

Na zřícenině hradu Šumburk u Klášterce nad Ohří vznikne nový most přes hradní příkop a také vyhlídka. Plánuje to klášterecká radnice, jež hrad spravuje. V budoucnu pak má vést ke zřícenině cyklostezka.
Zříceninu hradu Šumburk zkoumají archeologové. Budou tu několik let. (srpen 2023) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Studenti-brigádníci Aneta Cidrychová a Petr Štorch. (srpen 2023)
Nynější dřevěná lávka do hradu je podle místostarosty Davida Kodytka (SEN 21 a Zelení pro Klášterec) provizorní. „Současný most je opřený o vstupní část hradu, kde se rozpadá zdivo, a postupně se tak sesouvá,“ řekl Kodytka.

Nový most bude opět dřevěný. Ten stávající postavili před deseti lety dobrovolníci, ale dřevo už není v nejlepším stavu.

Vyhlídka pak má oživit torzo obytné věže a nabízet bezpečný výhled do okolí.

Město už má zpracovanou studii. Příští rok chce v rozpočtu vyčlenit peníze na projektovou dokumentaci. Z ní bude jasné, na kolik úpravy přijdou. Následné práce proběhnou ve dvou etapách, přičemž v první je v plánu most.

V budoucnu chce radnice vybudovat k Šumburku i cyklostezku, která bude začínat v kláštereckém lázeňském parku.

Aktuální záměr navazuje na dřívější opravy, které zahrnovaly zajištění rozpadajících se částí hradu.

