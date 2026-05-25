Prodej zničeného paneláku městu vázne, radnice mezitím majiteli zvedla daň

Miroslava Strnadová
  6:39
Třináctiposchoďový panelový dům v Mírové ulici v Klášterci nad Ohří je i po více než třech letech, kdy se odstěhovali jeho poslední obyvatelé, opuštěný a dál chátrá. Vymlácenými okny jsou vidět ohořelé stropy vybydlených bytů, ve fasádě přibývají díry. Dohoda mezi městem a majiteli o odkupu se nerýsuje.
Opuštěný panelový dům v Mírové ulici v Klášterci nad Ohří (květen 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Jedinými stálými obyvateli jsou nyní holubi. Místní radnice chce věžák, který má několik majitelů, odkoupit. Ale finální dohoda je v nedohlednu.

„Jediný posun, ke kterému nedávno došlo, je, že nás kontaktoval zástupce většinových vlastníků a byl rozhořčen, že jsme zvedli na tuto nemovitost daň z nemovitosti. Také se dotazoval, zda máme stále zájem nemovitost odkoupit,“ uvedl starosta Štefan Drozd (STAN) s tím, že zájem o koupi mu potvrdil. Město by tím výrazně rozšířilo svůj bytový fond.

V případě odkupu ale radnice trvá na splnění podmínek, které byly definovány již před lety.

Dům nesmí být zatížen žádnými dluhy, vyřešeny musí být závazky směrem k bývalým nájemníkům. Nesmí tam být ani závazek vůči státu, který přispěl v minulých letech v rámci různých dotačních programů na rekonstrukci domu.

„Vlastník nám oznámil, že jedna ze dvou dotací byla z jeho strany vrácena a pracuje na vrácení druhé,“ zmínil starosta s tím, že až poté je možné jednat o podmínkách kupní smlouvy budoucí. Kdy by to mohlo být, nechtěl starosta předvídat.

Vyjádření zástupce společnosti, která většinu domu vlastní, se redakci nepodařilo získat.

Město nabídlo za dům nejdříve odhadní cenu zhruba 17 milionů korun, ovšem bylo ochotné zaplatit i 20 milionů. Požadavek z druhé strany byl mnohem vyšší, a to 50 milionů korun. Cenu radnice odmítla.

Majitelé pak městu nabídli, že dům s téměř 80 byty opraví. Náklady by ale byly do kupní ceny promítnuty – šlo by o částku 135 milionů korun. Avšak rekonstrukce domu ještě ani nezačala.

4. ledna 2023
