Zastupitelé Klášterce nad Ohří svěřili rozvoj lázní firmě z Jeseníku

„Po mnoha letech přešlapování na místě se můžeme posunout v rozvoji lázeňství dopředu,“ míní klášterecký starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků ČR). Představitelé města krok odsouhlasili patnácti hlasy z celkových 21.



Zastupitelé se rozhodovali mezi dvěma partnery. Kromě lázní v Jeseníku, se kterými radnice jedná už dva roky, to byla ještě společnost Arc-Med, která má lázeňský areál už řadu let v pronájmu.

„Ta nabídka přišla v říjnu a nezapadá do strategického plánu města. V podstatě po nás chtěli koupit nebo pronajmout pozemek pro výstavbu hotelu, ale na rozvoj lázeňství bychom neměli vliv,“ zdůvodnil starosta Drozd.

Pro kláštereckou radnici je hlavní motivací pro uzavření partnerství se silným a zkušeným hráčem v oboru lázeňství získání statusu lázeňského místa. Městu by to přineslo prestiž a znamenalo by to nové příležitosti i pro tamní podnikatele.

V současné době je v lázních Evženie poskytována rehabilitační péče a wellness služby. Pro léčebné procedury s dalším využíváním minerálních pramenů chybí zázemí, zdravotnický personál i ubytovací kapacity. A pokud by se situace nezlepšila, hrozila městu i ztráta možnosti využívat tamní prameny.

Vznikne nový lázeňský dům s ubytováním

„Chceme v Klášterci vybudovat funkční lázeňský celek s fungujícími balneo procedurami a léčebnými lázněmi. Investovat chceme do stavby nového lázeňského domu s ubytovací kapacitou,“ popsal svou nabídku na jednání zastupitelů místopředseda představenstva jesenických lázní Vladimír Odehnal.

Lázeňský dům by se podle něj měl začít stavět nejpozději do roku 2025, možná i dříve.

Námluvy radnice s jesenickou společností začaly už před dvěma lety, memorandum obě strany podepsaly letos na jaře. Dohodly se, že město oživí svou akciovou společnost Lázně Evženie, kam vloží nemovitosti a pozemky lázeňského areálu.

Jejich hodnotu znalec vyčíslil na 45 milionů korun. Jesenická společnost hodnotu dorovná finančně a zafinancuje stavbu lázeňského domu, celkem má jít o sumu přes 100 milionů korun. Přináší také své know-how. Město Klášterec bude mít ve společnosti 49 procent, jesenický partner 51 procent akcií.

Opozice záměr kritizovala, část odešla ze sálu

Obě strany přitom chtějí jednat o spolupráci i se stávajícím nájemcem Arc-Med. „Jsme připraveni dál pečovat o občany Klášterce, pokud nám to bude umožněno. Chceme mít i jistotu pro své zaměstnance,“ uvedl na jednání zastupitelstva zástupce firmy Miroslav Ouzký.

Jednání trvalo čtyři hodiny, opoziční zastupitelé kritizovali například poměr podílů ve společnosti, některé body smluvního vztahu i způsob odvolávání a jmenování členů představenstva za město. Při samotném hlasování pak pět opozičních zastupitelů odešlo z jednacího sálu.

„Je to společný podnik s velkým rizikem pro město. Nevíme, kde vezmou lékaře a další zaměstnance. Celé je to ušité, podle mého názoru, na míru a zavání to věcmi, že se dá vyvést městský majetek,“ prohlásil Jaroslav Kohout (KSČM).

Jeho stranický kolega Václav Homolka pak varoval zastupitele, kteří pro spolupráci zvedli ruku, že se vystavili riziku trestního stíhání.