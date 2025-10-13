Při střetu aut uhořel řidič. Trest vězení neplatí, soud znovu vyslechne znalce

Miroslava Strnadová
  13:07
Okresní soud v Chomutově znovu projednává nehodu z prosince 2020, při které po nárazu do protijedoucího vozu uhořel řidič. Zdrogovanému šoférovi druhého vozu, jehož obžaloba označila za viníka, loni soud uložil 22 měsíců vězení. Odvolací senát ale verdikt zrušil kvůli mezerám v dokazování. Teď se čeká na odpovědi od znalce.

Případ justice řeší od dubna 2022, kdy začalo hlavní líčení. Rozsudek nad Jiřím Carbolem chomutovský soud vynesl loni v únoru. Dvaadvacetiměsíční trest odnětí svobody ovšem následně zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem.

„Krajský soud vytkl soudu prvního stupně, že ze strany znalce nebyly zodpovězeny veškeré otázky, které jsou podstatné pro posouzení závažnosti protiprávního jednání,“ uvedl dnes chomutovský soudce Martin Mihal.

Z toho důvodu soud chce znovu slyšet znalce z oboru dopravy a položit mu dotazy, které odvolací soud předestřel. Mimo jiné jde o rychlost obou vozidel v době střetu.

Soud tak dnešní jednání po několika minutách odročil za účelem předvolání odborníka. Dokazování bude pokračovat 12. prosince. Jednání u soudu sledovali příbuzní zemřelého řidiče, ti jen stěží přemáhali pláč. Obžalovaný odešel od soudu mlčky.

Nehoda se stala 5. prosince 2020 odpoledne na rychlostní silnici z Klášterce nad Ohří směrem na Karlovy Vary. Jde o přehledný úsek se třemi jízdními pruhy.

Podle obžaloby Carbol usedl za volant, ačkoliv věděl, že je pod vlivem návykových látek, konkrétně pervitinu. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky ani povětrnostním podmínkám, a v důsledku toho dostal s vozidlem na mokré vozovce smyk a přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem.

5. prosince 2020

Carbol byl tehdy součástí skupiny několika dalších řidičů, se kterými se dohodl, že si vyjedou na projížďku. Spekulaci, že šlo o ilegální závody rychlých vozů, před soudem již dříve odmítl.

Obžaloba ho viní z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Obžalovaný se v minulosti hájil, že jel bezpečně. K přítomnosti drog v těle uvedl, že pervitin užil večer před nehodou.

Jeho obhájce pro něj požadoval podmínku, aby mohl pracovat a splatit vysoké odškodnění, které pozůstalí nárokují. Státní zástupkyně naopak v rámci původního hlavního líčení požadovala tříletý trest, zákaz řízení a finanční postih.

13. října 2025

