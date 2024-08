Muž zapálil ze msty sokovi auto. Koupil benzin a dojel k němu taxíkem

Událost se stala minulé pondělí ve Větrné ulici v Klášterci nad Ohří. Místní v noci přivolali hasiče k požáru zaparkovaného auta, policisté se následně pustili do pátrání po pachateli.

„Zajistili řadu důkazů a jejich vyhodnocením – i ve spolupráci s kláštereckou městskou policií – se jim ještě během téže noci podařilo zjistit totožnost podezřelého. Tím je 48letý Klášterečan, po jehož zadržení se předpoklad policistů o zapálení auta právě tímto člověkem potvrdil,“ uvedla policejní mluvčí Miloslava Glogovská.

Zadržený muž se vyšetřovatelům přiznal, že měl s majitelem auta nevyřešené spory a že vůz zapálil ze msty. O jaké spory se jednalo, policie blíže neuvedla.

„Předešlého večera po požití alkoholu a zjištění, kde má jeho ,známý’ zaparkované auto, se na místo vydal, aby mu tam zanechal ,vzkaz’ v podobě rozbitého okénka,“ popsala Glogovská.

To však muži nestačilo. Po rozbití okénka se vrátil za svými přáteli a pokračoval v popíjení. Se stoupající hladinou alkoholu se pak rozhodl, že „přitvrdí“. „Přivolal si tedy taxi, se kterým odjel na benzinku. Tam zakoupil benzin do plastové nádoby a poté se nechal taxíkem vysadit nedaleko zaparkovaného vozidla tak, aby na něj taxikář neviděl. Rozbitým okénkem měl pak do auta vylít veškerý benzin a zapálit ho. Pak se vrátil do čekajícího taxi a jel domů,“ doplnila policejní mluvčí.

Škodu vyčíslil majitel zapáleného vozu na zhruba 200 tisíc korun. „Mstitel“ nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.