Senior nashromáždil zbraňový arzenál, protitankové granáty schovával v troubě

Pavel Křivohlavý
  12:57
Z nedovoleného ozbrojování obvinila policie jednaosmdesátiletého seniora, v jehož bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se v uplynulých dnech našlo množství nelegálně držených zbraní. Muž u sebe doma i na dalších místech nashromáždil několik tisíc kusů střeliva různých ráží, několik dlouhých a krátkých střelných zbraní, tlumiče hluku výstřelu, protitankové granáty a protitankovou minu.

Policisté provedli podrobné prohlídky v bytě, ve sklepě i v garáži obviněného. Prohledali i jeho vozidla.

„Nalezli mimo jiné několik tisíc kusů střeliva různých ráží, stovky zápalek do nábojnic, několik dlouhých a krátkých střelných zbraní různých typů a ráží, včetně samopalů či útočné pušky. Dále tlumiče hluku výstřelu, tři protitankové granáty, které byly v troubě v kuchyni, protipancéřový granát, protitankovou minu, podomácku vyrobená zařízení různých velikostí či zápalnice,“ vyjmenovala chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Při domovních prohlídkách policisté nalezli také několik dlouhých a krátkých střelných zbraní různých typů a ráží (včetně samopalů či útočné pušky).
Tři protitankové granáty policisté nalezli v troubě v kuchyni.
Veškeré zbraně, střelivo a další nalezené předměty policisté zajistili a budou podrobeny odbornému balistickému a pyrotechnickému zkoumání.

„Jednaosmdesátiletého muže, který ve svém bytě a na dalších místech v Klášterci nad Ohří bez povolení přechovával a hromadil větší množství zbraní, střeliva a dalších obdobných předmětů, vyšetřovatel ve středu večer obvinil ze spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování,“ doplňuje Glogovská.

Informace o přechovávání zbraní a munice získali policisté na základě telefonického oznámení. Kvůli závažnosti získaných informací a aby eliminovali případná rizika, povolali chomutovští policisté ke vstupu do bytu zmíněného muže své kolegy ze zásahové jednotky.

„Poté, co policisté do bytu vstoupili, překvapeného seniora zadrželi. Podezření, že se v bytě mají nacházet zbraně, munice a další potencionálně nebezpečné předměty, k jejichž držení nebyl dotyčný oprávněn, se potvrdilo,“ popisuje mluvčí.

Na místě zasahoval mimo jiné policejní pyrotechnik a také psovod se psem na vyhledávání výbušnin. Policisté preventivně kvůli bezpečnosti evakuovali všechny obyvatele domu v ulici Boženy Němcové.

Po provedení prohlídek a dalších úkonů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dotyčného seniora, pro něhož bylo shromažďování zbraní, munice a podobných věcí celoživotním koníčkem.

„S ohledem na množství a charakter nalezených předmětů hrozí obviněnému u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Je však možné, že na základě výsledků odborných zkoumání zajištěných věcí se právní kvalifikace ještě rozšíří a zpřísní,“ dodává Glogovská s tím, že trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě.

