Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

Pavel Křivohlavý
  11:09
Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému ohrožení okolí policisté při zásahu evakuovali obyvatele domu a uzavřeli okolí. V souvislosti s případem kriminalisté zadrželi jednoho muže.

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. | foto: Policie ČR

„Dnes v dopoledních hodinách bude v bytě provedena domovní prohlídka za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Prohlídce budou podrobena také vozidla a garáž patřící zadrženému muži,“ oznámili ve středu policisté na síti X.

V jednom z bytů v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku policisté zasahovali už v úterý. Nalezli zde střelné zbraně i munici.

V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.

Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Neupřesnili ani, zda zbraně a munici našli konkrétně u zadrženého člověka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému...

3. prosince 2025  11:09

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou

Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.

Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jakožto zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele...

2. prosince 2025  11:30,  aktualizováno  15:17

Razie na Chomutovsku. Policie v bytě našla střelné zbraně a munici

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté dnes zasahovali v jednom z bytů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, kde nalezli střelné zbraně i munici. Obyvatelé domu byli evakuováni a okolí uzavřeno. V souvislosti s případem...

2. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  15:16

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:11

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v...

2. prosince 2025

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

ilustrační snímek

Specialisté z oddělení vražd Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují násilný trestný čin, který se stal poblíž obce Radešín. Případ se týká nedávného nálezu lidských ostatků muže,...

1. prosince 2025  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.