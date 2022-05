Nový lázeňský dům má Klášterci přinést rozvoj, vzejde ze souboje architektů

„Byly osloveny tři architektonické kanceláře. Architekti už areál lázní navštívili, každá kancelář má vytvořit vlastní studii proveditelnosti. Ta má řešit jak výstavbu nového lázeňského domu, který pojme až 200 hostů a jehož součástí budou i další lázeňské služby, tak i stavbu parkoviště se 100 místy,“ uvedl klášterecký starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků ČR) s tím, že náklady ukáže až projekt.

Studie by měly být hotové do srpna, následně lázeňská firma vybere tu nejlepší a podnikne další kroky k realizaci, tedy zadání projektové dokumentace. Starosta předpokládá, že kopnout do země by se mohlo na jaře 2024.

„Výstavba lázeňského domu je důležitá pro rozvoj lázní,“ zmínil starosta Drozd. Současná kapacita ubytování je totiž jen 40 lůžek a lázně momentálně nabízejí zejména wellness a léčebně rehabilitační péči.

Cílem společného projektu města a soukromého investora je rozvoj lázeňství ve městě a rozšíření služeb. Město Klášterec kvůli tomu vstoupilo do společného podniku s Priessnitzovými léčebnými lázněmi loni na podzim.

Vedení města si od rozvoje lázeňství slibuje podporu cestovního ruchu i ekonomiky. Nové lázeňské procedury by mohly přilákat hosty i na delší pobyty, což by mělo být impulzem i pro místní podnikatele. Ve městě by mohly vznikat nové restaurace, kavárny i další služby.