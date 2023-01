V Klášterci vybrali nový lázeňský dům, více lůžek doplní relax na střeše

Nový lázeňský dům s kapacitou až 200 lůžek by měl do několika let vzniknout v Klášterci nad Ohří. Firma Lázně Evženie, která je společným projektem města a firmy Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníkách, vybrala jeho podobu. Rozhodovala mezi třemi architektonickými návrhy.