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Klášterec odkládá stavbu lázeňského domu na neurčito, cena je příliš vysoká

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  17:33
Projekt na nový lázeňský dům s kapacitou až 200 lůžek, který má vzniknout v Klášterci nad Ohří, místní radnice odložila na neurčito. Důvodem jsou finance, výstavba by totiž byla podle vedení města příliš nákladná.
Stávající lázeňský dům má kapacitu jen 40 hostů a nabízí pouze wellness a...

Stávající lázeňský dům má kapacitu jen 40 hostů a nabízí pouze wellness a rehabilitační péči. Od nového objektu pro 200 lidí si město slibuje rozvoj služeb, cestovního ruchu i návazné ekonomiky. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Stávající lázeňský dům má kapacitu jen 40 hostů a nabízí pouze wellness a...
Podoba nového lázeňského domu s kapacitou až 200 lůžek
Podoba nového lázeňského domu s kapacitou až 200 lůžek
Podoba nového lázeňského domu s kapacitou až 200 lůžek
7 fotografií

Plán na moderní lázeňský dům je společným projektem města a soukromé společnosti Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku. Obě strany se na výstavbě mají podílet finančně. Provoz má zajišťovat společnost, ve které mají obě strany podíly.

Před třemi lety byl vybrán architektonický návrh nové budovy. Po několika odsunech termínu zahájení prací se mělo začít stavět letos. Nyní je ale jasné, že se tak nestane.

„Předpokládali jsme, že na výstavbu bude stačit 160 milionů korun, ale ukázalo se, že náklady budou mnohem vyšší vzhledem k nárůstu cen ve stavebnictví. Na realizaci jsme nenašli žádný vhodný dotační titul. Proto jsme se domluvili, že budeme hledat další možnosti,“ uvedl starosta Štefan Drozd (STAN).

O dalším osudu projektu by tak mělo podle Drozda rozhodnout až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

V Klášterci vybrali nový lázeňský dům, více lůžek doplní relax na střeše

Radnice se místo výstavby nového domu v nadcházejících měsících soustředí na opravu stávajících objektů v areálu lázní. Jde mimo jiné například o pavilon s bazénem.

Současná ubytovací kapacita v kláštereckých lázních je jen 40 lůžek a lázně momentálně nabízejí zejména wellness a rehabilitační péči. Cílem společného projektu města a soukromého investora je rozvoj lázeňství ve městě a celkové rozšíření služeb.

Počátky lázeňství v Klášterci nad Ohří začínají v 19. století, kdy byl nalezen první léčivý pramen Evženie.

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