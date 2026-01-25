Skrytý poklad. Klášterec koupil jedinečnou sáňkařskou dráhu, „ledová“ však nebude

Miroslava Strnadová
  8:25
Sáňkařský sport v Klášterci nad Ohří chytá druhý dech. Město vykoupilo zdejší sáňkařskou dráhu na Jezerním vrchu a chce vybudovat zázemí, které v areálu dlouhodobě chybí, a otevřít ji tak více lidem. Zimní závody se tady už však nepojedou.

„Sáňkařský sport je sice malý, ale má u nás dlouholetou tradici a vnímáme, že areál má potenciál. Je to skrytý poklad,“ uvedl místostarosta Petr Hybner z hnutí PRO Zdraví.

Klášterecká závodní sáňkařská betonová dráha je jednou ze dvou v České republice. Druhá se nachází ve Smržovce na Liberecku. Kláštereckou dráhu však užívají sportovci jen mimo zimu, tedy od jara do podzimu, jezdí se tady na kolečkových saních.

Letní závody na sáňkařské dráze na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří
Sáňkařská dráha na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří (leden 2026)
Letní závody dětí na sáňkařské dráze na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří
Sáňkařská dráha na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří (leden 2026)
Sáňkařská dráha na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří (leden 2026)
12 fotografií

Rozvoj areálu donedávna komplikovaly složité majetkové vztahy, kdy pozemky mělo několik vlastníků. Město je postupně odkoupilo. V závěru loňského roku získalo spodní část sáňkařské dráhy za sto tisíc korun.

Podle Hybnera město vynaložilo do získání všech pozemků kolem půl milionu. „Nyní je areál v majetku města a spravovat jej bude naše městská sportovní organizace. Otevírají se nám tak možnosti na vylepšení areálu,“ doplnil Hybner.

Hlavním problémem je aktuálně absence infrastruktury. „Nemáme tam elektřinu ani vodu. Na závody jsme museli řešit cisternu a centrálu,“ popsal předseda klubu Podkrušnohorští sáňkaři František Šíma.

O tom, že se areál nadechuje k novému životu, svědčí i to, že se zde loni v létě uskutečnil historicky první mezinárodní závod na kolečkových saních. Účastnili se ho čeští i němečtí sáňkaři.

Město plánuje budovat kabiny s toaletami či zajišťovat pravidelnou obnovu zabezpečovacích prvků na dráze, které ničili vandalové. Výrazná investice do samotného betonového koryta není podle místostarosty nutná, část, na které se trénuje, je v dobrém stavu.

Klubu se uvolní ruce

Díky tomu, že město přebírá péči o dráhu, se klubu uvolní ruce. „Peníze, které jsme dříve museli dávat do základní správy, budeme moci investovat do vybavení a výjezdů na závody,“ řekl Šíma. Klub spolupracuje s několika německými týmy. Zatímco Němci jezdí do Klášterce trénovat v létě na kolečkových saních, čeští závodníci využívají tamní ledové dráhy.

Město neplánuje z dráhy dělat ledové koryto. „Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nákladům na tvorbu umělého ledu zůstane dráha letní. To nám ale dává turistickou výhodu a potenciál pro širokou veřejnost,“ zmínil Hybner.

Klášterecký oddíl bobů a saní vznikl na konci září roku 1957. Nejdříve se jezdilo na přírodní dráze, v 70. letech pak vznikla dráha betonová. Je dlouhá 1 007 metrů, má osm zatáček a dvě delší rovinky. Dříve se na ní jezdilo i v zimě, protože byly příznivější klimatické podmínky i lepší technické zázemí včetně rozvodů vody.

Podle Šímy je klášterecká dráha specifická tím, že je velmi prudká, a tedy i rychlá. Na této sáňkařské dráze „vyrostla“ řada úspěšných sportovců včetně olympioniků, jako jsou například Lubošové Jírové starší i mladší, Markéta Jeriová, Michal Lejsek a další.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

Premium
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

V Doksanech na Litoměřicku roste jen pár desítek metrů od domů větrná elektrárna, která pořádně rozdmýchává emoce. Zatímco obecní úřad a místní mluví o „černé stavbě“ a ignorování zákonů, soukromá...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku...

24. ledna 2026  15:12

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Těžbu písku lidé dávno odmítli. Bude ho málo, vysvětluje firma oživení plánu

V lomu u Čavyně vloni vytěžili 380 tisíc tun písku.

Těžba štěrkopísku u Vědomic na Litoměřicku se znovu dostává do hry. Společnost České štěrkopísky zhruba po deseti letech opět otevřela záměr na vznik nového dobývacího prostoru na okraji obce....

24. ledna 2026  9:08

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

23. ledna 2026

Zemřel řidič, který opilý kličkoval s autobusem po D7. Okolnosti řeší policie

Policie zastavila autobus RegioJetu u Panenského Týnce. Řidič nadýchal 2,7...

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun, přičemž následně se řítil vysokou rychlostí,...

23. ledna 2026  12:49

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

V Chřibské na Děčínsku se v sobotu od 10:00 v kostele sv. Jiří uskuteční zádušní mše za oběť pondělní střelby. Starosta Jan Machač (nez.) v prohlášení na webu města uvedl, že střelbu nepřežil Libor...

23. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:10

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Loni v červnu vyděsila fanoušky Litvínova zpráva o chystaném zrušení společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize, teď si můžou vydechnout. Akcionáři zrušili formulku v usnesení, které...

22. ledna 2026  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.