Na svém webu o tom informoval Ekonomický deník.
Zmíněné stanovisko zahrnuje povolení zásahu do krajinného rázu, souhlas s kácením dřevin či souhlas s vyjmutím pozemků ze zemědělské půdy. Stavba by měla zabrat tři hektary, nacházet se má vedle rozvodny společnosti ČEPS u Vernéřova na Chomutovsku. Investor tam chce umístit 152 kontejnerů s bateriovými úložišti, trafostanice a další zařízení. Celkový výkon dosáhne 250 MW a úložná kapacita 1 000 MWh, uvedl deník.
Dosud největší známé bateriové úložiště elektřiny chystají podle serveru firmy ze skupiny Czech Energy Parks u Tušimic poblíž Kadaně. Počítají s instalací zařízení o výkonu 200 megawattů a celkové kapacitě 400 MWh. Tento projekt je oproti záměru firmy APB – Plzeň v pokročilejší fázi, v polovině ledna již získal stavební povolení od Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), napsal web.
ČEZ má v plánu fotovoltaické parky v okolí uhelných elektráren Prunéřov a Tušimice o celkovém výkonu až 1 200 MW doplnit bateriovým úložištěm o celkovém výkonu až 240 MW a úložné kapacitě až 970 MWh elektřiny. To téměř odpovídá velikosti záměru firmy APB – Plzeň.
Projekt skupiny ČEZ je podle Ekonomického deníku v počáteční fázi schvalování. Navíc ČEZ na konci ledna původní žádost o povolení záměru stáhl. Chce projekt upravit a předložit úřadům ke schválení znovu, napsal deník. Velké bateriové úložiště s výkonem 115 MW a kapacitou 230 MWh hodlá během letošního roku postavit skupina Sev.en Česká energie v areálu Elektrárny Chvaletice v Pardubickém kraji.
APB – Plzeň je součástí skupiny APB Holding, který napůl vlastní Pavel Březina a Petr Březina. Podle konsolidovaných výsledků za rok 2023 (novější údaj chybí) vykázal APB Holding tržby 2,32 miliardy korun a čistý zisk přesáhl 305 milionů korun. Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 480.
Na Chomutovsku v Krušných horách plánovala firma postavit větrný park, kde by bylo až 70 větrníků. Proti tomu se postavili místní, uvedl deník.