Vedení města vnímá koupi památky jako dobrou investici. „Dostali jsme od církve nabídku, která je pro město výhodná,“ uvedl kadaňský starosta Jan Losenický (ANO).

Doplnil, že zatímco znalec vyčíslil hodnotu areálu na 46 milionů korun, církev městu slevila na 28,95 milionu. „Jednali ještě s jedním soukromým zájemcem. Nabídl o něco vyšší cenu, ale sami nám řekli, že by klášter raději prodali nám,“ dodal Losenický.

Radnice nyní bude s církví ladit přesné podmínky smlouvy. Cena je každopádně stanovená, s tou se hýbat už nebude. Upřesňovat se však bude budoucí využití kláštera. „Využití kláštera nemá být v rozporu s duchovním a kulturním významem areálu. Nemělo by tam být nic, co by bylo proti křesťanskému smyšlení,“ uvedl Losenický.

Kadaň zvažuje několik možností. Vzniknout by tam mohla muzejní a galerijní expozice, výstavní sítě, knihovna, depozitář pro muzejní sbírky či prostory pro sociální a vzdělávací účely.

„Jde o nápady možného směřování. O budoucím využití areálu povedeme veřejnou diskusi,“ uvedl Losenický s tím, že méně pravděpodobné je bydlení. Takové využití naráží na limity dané rozměry samotné budovy, přísnou památkovou ochranou a nároky na provoz.

Kupní cenu Kadaň uhradí ve dvou splátkách – první pošle letos, druhou příští rok.

Podle starosty klášter není ve špatném technickém stavu, do budovy nezatéká. Protože ho ale už desítky let nikdo nevyužívá, je zanedbaný. Proto budou rekonstrukce a oživení areálu finančně nákladné. Kvůli tomu vyjádřili někteří zastupitelé z koupě obavy.

Klášter alžbětinek s kostelem svaté Rodiny byl postavený v polovině 18. století. Nachází se v památkové rezervaci na Špitálském předměstí. Ke klášteru přiléhá rozlehlá zahrada o velikosti 2,5 hektaru. Její menší část už roky využívá městský domov pro seniory, který za něj platí nájem. Kadaň chce v budoucnu celou zahradu zpřístupnit veřejnosti.