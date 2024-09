Úřad roky řeší obří tobogan na zahradě. Zbourejte ho, nařídil teď podnikateli

„Můžeme potvrdit, že odborem územního plánování a stavebního řádu v Teplicích bylo vydáno Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby „tobogan“ v Kladrubech. Další informace ohledně termínů na odstranění předmětné stavby v tuto chvíli, s ohledem na odvolací a doručovací lhůty, nejsou známy. Majitel se ještě může proti rozhodnutí odvolat,“ uvedla mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková.

Příběh načerno postaveného toboganu se začal psát v létě roku 2021, kdy se podnikatel snažil stavbu zlegalizovat žádostí o vydání dodatečného stavebního povolení. Teplický magistrát ji nejdříve schválil, jeden z účastníků řízení se ale proti rozhodnutí odvolal. Krajský úřad v Ústí nad Labem s postupem Teplic nesouhlasil a verdikt nižší instance zrušil. Poté stavební úřad v Teplicích vydal rozhodnutí, že „stavební záměr není přípustný“.

Podnikatel se znovu odvolal, případem se tak zase zabýval krajský úřad. K žádosti o dodatečné stavební povolení se vyjádřil zamítavě.

Jak zjistila redakce MF DNES, Petr Kubík při stavbě toboganu nedodržel pravidla stanovená platným územním plánem, kdy je v obci možné stavět domy venkovského typu s maximálně dvěma nadzemními podlažími. Tobogan, který zástavbu v obci o několik metrů převyšuje, podle úřadů negativně zasahuje do stávající kvality a pohody bydlení.

Nyní tedy došlo na nařízení odstranění stavby.

Jestli se Petr Kubík proti rozhodnutí teplického magistrátu odvolá, nebo tobogan odstraní, není jasné. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, nechte mě v klidu žít!“ sdělil do telefonu Petr Kubík.

Ani jeho advokát příliš sdílný nebyl. „Chápejte, nemůžu poskytovat žádné informace, mám povinnost mlčenlivosti,“ uvedl právní zástupce podnikatele.

Lidi mu závidí, říká soused

Výstavba dvanáct metrů vysoké konstrukce s točitými schody vadila některým místním od začátku. V petici proti stavbě upozorňovali na to, že tobogan převyšuje okolní zástavbu, jiným zase vadilo, že jim podnikatel zničil výhled na kopce Českého středohoří.

Po více než třech letech si ale asi mnozí místní na stavbu zvykli. „Tobogan mi tady vůbec nevadí, nemám s tím problém. Lidi si na zahradě postavili horší věci, než je tobogan,“ okomentovala jedna z žen, kterou redaktorka v obci zastavila.

„Tobogan si postavil na vlastním pozemku, nemám proti tomu nic. Navíc ho využívá velmi málo. Myslím, že toho pro obec udělal hodně. A že si postavil na zahradě tobogan, no a co. Nikoho to neobtěžuje, a ať si to užívá. Lidi mu spíš závidí,“ vyprávěl další.