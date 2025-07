Filmové diváky v Podbořanech čekají nové zážitky, kino vešlo do 21. století

Jedno rčení by možná slušelo poupravit. Víno zraje jako Tomáš Grigar, ne naopak! Brankář ústeckých fotbalistů v sobotní generálce na druhou ligu proti Dukle Praha předvedl famózní skok do neznáma,...

Hned dvě velké události letos oslavují Radovesice na Litoměřicku – výročí 850 let od první písemné zmínky a také vítězství v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje, které si připsaly před několika dny....

V jednu chvíli ho naháněl dánský Aalborg, tehdy účastník Ligy mistrů, v druhou ležel v nemocnici a doktoři mu dávali desetiprocentní šanci na přežití. Bouračka na motorce, po níž se cítil, jako by ho...

Na podvodný mail od bohatého nigerijského „prince“ by nenaletěli, ale teď ústecký Viagem neoblafnou ani afričtí manažeři s pohádkami o zaručeně špičkových fotbalistech. Druholigová štika svůj...

Zásadní proměnou v oblasti cyklodopravy nyní prochází Ústecký kraj. Za posledních patnáct let investoval přes 700 milionů korun do výstavby páteřních cyklostezek a plánuje další rozsáhlé projekty....

Policistka + hasič = pět zlatých pro manžele. Světové hry? Naše olympiáda

On hasič, ona policistka, dohromady pětkrát zlatí manželé z World Police and Fire Games v americkém Birminghamu. „Je to naše olympiáda,“ tvrdí Jarmila Sobecká Halířová, trojnásobná šampionka v běhu,...