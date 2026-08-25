Nelegální kebab v Mostě opět funguje. Zavřít ho? Krajní řešení, míní radnice

Problematický podnik Hozan Kebab v Chomutovské ulici funguje už dva roky v prostoru, který byl původně zkolaudovaný jako lékárna. Donedávna ho vlastnil Rachid Khalil a samotné bistro provozoval jeho synovec, respektive jeho společnost.
Když na majitele stavební úřad uvalil pokuty za nepovolený provoz a černou stavbu terasy a začal je vymáhat exekučně, Khalil tvrdil, že jsou pro něj sankce likvidační. Na začátku letošního června podnik uzavřel.
Vzápětí přišel obrat. Bistro Khalil prodal za pět milionů korun nedávno založené společnosti s jednokorunovým základním kapitálem, jejímž jednatelem a jediným společníkem je muž ze Středočeského kraje.
Podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí bude nový vlastník cenu splácet postupně. „Potřeboval jsem se věnovat jiným projektům, už to na mě bylo dlouhé,“ odůvodnil Khalil prodej pro iDNES.cz. Novému majiteli prodal také byt v domě.
Na začátku srpna se podnik znovu otevřel. Bistro dál provozuje Khalilův synovec. Podle Khalila chce nový vlastník problém s nezkolaudovaným prostorem s úřady a se sousedy, kterým nepovolená provozovna vadí, vyřešit. „Nabyl jsem dojmu, že jsou proti mně, takže když nastoupí někdo jiný, tak se třeba domluví,“ sdělil Khalil.
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Realita je ale taková, že nový vlastník jednat se sousedy, jejichž souhlas pro provoz rychlého občerstvení ze zákona potřebuje, ani nezačal. „Nikdo nás neoslovil. Napsali jsme mu, aby nám sdělil, co chce dál dělat. Neodpověděl,“ potvrdil předseda společenství vlastníků jednotek Pavel Střihavka.
„Jde o jednoznačné obcházení zákona. Cílem je pouze natahovat provoz podniku za každou cenu,“ dodal k prodeji bistra Střihavka. Lidé z bytového domu jsou totiž od začátku proti provozu rychlého občerstvení, a to kvůli zvýšenému hluku a zápachu.
Redakce iDNES.cz se nového vlastníka pokusila kontaktovat, vyjádření se jí ale získat nepodařilo.
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12. října 2025
Toto pondělí stavební úřad další provoz nepovoleného podniku zakázal. „Stavební úřad vydal zakazující opatření k užívání záměru, který je v rozporu se stavebním zákonem,“ potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Opatření se týká nového majitele bistra i jeho staronového provozovatele. Proti rozhodnutí se sice může druhá strana odvolat, tento krok však nemá odkladný účinek. Pokud budou protistrany zákaz ignorovat, hrozí jim podle Vydrové finanční sankce. Jak vysoké, mluvčí magistrátu nesdělila. Podnik je nyní stále otevřený.
Obyvatelé domu od stavebního úřadu očekávali razantnější postup. Nyní se totiž opakuje situace, která tu již jednou byla. Mostecký stavební úřad už krátce po zahájení provozu bistra v roce 2024 vyzval k ukončení činnosti a následně nařídil odstranění nepovolených stavebních úprav. Majitel však výzvy ignoroval.
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To vedlo k vleklé sérii úředních rozhodnutí a následných odvolání. Spor řeší i justice a doputoval až k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, u kterého však Khalil rovněž neuspěl.
Na dotaz, zda může stavební úřad přistoupit k přímému uzavření podniku z moci úřední nebo k odstranění nepovolených stavebních úprav (přestavby z lékárny na bistro) na náklady majitele, Vydrová sdělila, že jde o krajní řešení.
K takovému kroku lze podle ní přistoupit až po vyčerpání všech ostatních zákonných prostředků. To ovšem v podobných případech může trvat měsíce až roky.