Kvůli ovlivňování tendrů obvinili 14 lidí, primátora Chomutova z přijetí úplatku

„Osoby jsou stíhány pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zločin zkrácení daně a poplatku a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a dále přečin podplácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny osoby jsou stíhané pro tyto všechny trestné činy,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Hrabáč je obviněný z přijetí úplatku, ujednání výhody při zadání veřejné zakázky, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Policie ho zadržela v úterý. V případě uznání viny před soudem mu hrozí až dvanáct let vězení.

Mezi obviněnými je také jednatel stavební společnosti Rocknet Ladislav Šmucr i samotná společnost. Dalšími stíhanými jsou úředníci. Kriminalisté se zajímají také o radního Karlovarského kraje Petra Bursíka, který má v gesci dopravu a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že je ale nyní v zahraničí, policisté ho nezadrželi.

Nejpřísnější trest hrozí za zločin přijetí úplatku, a to až 12 let. U zločinů zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a zkrácení daně je trestní sazba do osmi let odnětí svobody. U ostatních přečinů obviněným hrozí v případě uznání viny před soudem až pětileté vězení.

Pachatelé nebo firmy v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, kdy si vzájemně poskytovali majetkové a jiné výhody, popsala trestnou činnost Doušová. „K trestné činnosti mělo docházet od roku 2022 do současné doby. Týkala se stavebních zakázek různých veřejných zadavatelů,“ doplnila.

Vyšetřovatelé budou během středy obviněné vyslýchat. Ještě dnes by mohl dozorující státní zástupce rozhodnout, zda na některé z obviněných podá návrh na jejich vzetí do vazby.

Předseda ANO Andrej Babiš navrhl, aby výbor hnutí vyškrtl Hrabáčovo jméno z kandidátní listiny ke krajským volbám. Chce také, aby Marek Hrabáč v hnutí skončil.

„Následovat by mělo to, že by měl rezignovat ze všech funkcí, protože to máme v etickém kodexu hnutí ANO. Pokud je obviněn a souvisí to s jeho funkcí, měl by je opustit a měl by opustit i řady hnutí,“ řekl ČTK hejtman Jan Schiller (ANO).

Hnutí ANO postavilo Hrabáče do čela kandidátky pro podzimní krajské volby. Schiller naproti tomu na kandidátní listině nefiguruje vůbec. „Pro mě to satisfakce není. Já z toho nemám ani radost. Určitě to poškodí jméno ANO, to mě mrzí,“ uvedl Schiller.

Vzhledem k tomu, že je Hrabáč krajským radním pro dopravu a obviněný je také ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, vnímá hejtman určitou spojitost. „My musíme ctít presumpci neviny. Obvinění ještě nic neznamená,“ uvedl Schiller.

Dnes jedná krajská rada. Vedení kraje chce prověřit i některé zakázky související s dopravou. Na programu rady je několik podlimitních veřejných zakázek na opravu silnic, hejtman navrhne celý blok z programu jednání stáhnout.

Kromě Ústeckého kraje policisté zasahovali také v kraji Karlovarském, Moravskoslezském a Středočeském.