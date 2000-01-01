Dveře barokní katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích se v neděli na dva roky uzavřou. Chrámové ticho vystřídá cinkot zednických kladívek a majestátní zvuk varhan nahradí lomoz sbíječek. Katedrální a kapitulní chrám litoměřické diecéze, který na Dómském pahorku stojí od 60. let 17. století, čeká rozsáhlá rekonstrukce celého interiéru.
Autor: Jiří Kučera
V neděli 15. listopadu v 10 hodin v katedrále proběhne poslední bohoslužba. Bude ji celebrovat apoštolský administrátor litoměřické diecéze, nyní pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Poté se hlavní chrám litoměřické diecéze zhruba na dva roky uzavře, protože jej čeká zevrubná rekonstrukce.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Katedrála svatého Štěpána byla na místě původní přemyslovské baziliky vybudována v letech 1664–1868 stavitelem italského původu. Stavby se zúčastnil též Domenico Orsi a pravděpodobně i Giulio Broggio. Chrám vypadá zvenčí jako trojlodní bazilika, ale uvnitř ji tvoří jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi.
Autor: MÚ Litoměřice
Při opravě bude nutné celou katedrálu rozkopat, protože se musí vyměnit všechny elektrické kabely. Ty jsou nyní staré více než padesát let a už nevyhovují současným potřebám ani bezpečnostním normám. Záměrem rekonstrukce je však také odstranit nevhodné úpravy z padesátých let minulého století a dostat celý výraz interiéru zpět do původní raně barokní podoby. To se bude týkat jak materiálů, tak i barevného provedení.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
„Při průzkumech jsme nalezli původní barokní hlazené omítky. Na všech stěnách a stropech proto bude potřeba oškrábat veškeré druhotné vrstvy. Základní barevnost, která se sem bude vracet, bude okrově červená v kombinaci se stříbrošedou. To je výrazný prvek raného baroka, který se v době stavby katedrály vyskytoval na mnoha místech v Evropě,“ popisuje architekt Richard Cibik.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Zásadní rekonstrukcí projde také hlavní vstup do katedrály. „Původní dřevěná předsíň, která už dosluhuje, bude nahrazena celoskleněnou stěnou. Ta vyplní celý prostor pod varhanní kruchtou a předsíň se výrazně zvětší a umožní návštěvníkům lépe nahlédnout do katedrály,“ doplňuje Cibik s tím, že nový vstupní prostor vytvoří podmínky pro bezbariérový vstup.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Historický pohled na zádveří, které bylo dříve ještě menší.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Před začátkem rekonstrukce bude nutné odvést a uschovat nebo alespoň důkladně zabezpečit veškerý mobiliář. Dva roky tak nebude možné spatřit hlavní oltář sv. Štěpána, patrona katedrály, který zdobí rozměrný obraz Ukamenování sv. Štěpána od Karla Škréty (1610–1674).
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Zabezpečit bude nutné také mohutné varhany. Ty jsou na kruchtě ve starých rokokových skříních, ve kterých je však umístěn novější nástroj drážďanské firmy Jehmlich z roku 1942.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Varhany mají čtyři manuály, 56 registrů a 3944 píšťal. Největší píšťaly měří pět a půl metru, zatímco nejmenší nedosahují délky ani jednoho centimetru.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Pečlivě zakrýt bude potřeba také unikátní chórové varhany z roku 1620, které jsou umístěny na boční empoře katedrály. Jedná se o nejstarší nástroj na území litoměřické diecéze, který byl do Litoměřic převezen z kostela v Kruhu u Doks a následně restaurován.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Většině návštěvníků zůstává skrytá zadní strana tohoto vzácného renesančního nástroje, na které jsou historické archy not s hudebními skladbami.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Zabezpečit před stavebním prachem bude potřeba také všech šest velkých bočních kaplí. Vpravo od hlavního oltáře se nachází kaple Panny Marie bolestné, ve které je místo oltářního obrazu umístěna vzácná dřevěná polychromovaná pieta z dřívějšího gotického kostela.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Naproti ní je kaple Panny Marie Marie Radostné s deskovým obrazem Panny Marie s děťátkem, který bývá nazýván „Míšeňská madona“.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Impozantním dílem, které si zaslouží velikou ochranu, je také kazatelna. Velmi zdobná řezbářská práce z roku 1781 pochází z dílny Františka Josefa Kutschery. Na kazatelně jsou umístěny sošky světců: sv. Ambrože, sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Řehoře Velikého a sv. Atanasia. Na stříšce kazatelny je umístěna socha Spasitele a na vrcholu erb biskupa Schleinitze.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Historický pohled na kazatelnu se zdobnou řezbářskou prací z dílny Františka Josefa Kutschery
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Vpravo od hlavního oltáře je instalována pamětní deska z černého mramoru, která připomíná kardinála a litoměřického biskupa Štěpána Maria Trochtu (1905–1974). Trochta za druhé světové války podporoval protinacistický odboj, za což byl zatčen a poté vězněn v koncentračních táborech. Komunistickým režimem byl v roce 1954 odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 25 let a vězněn v nejtěžších komunistických žalářích.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
V dubnu 1969 papež Pavel VI. jmenoval Štěpána Trochtu kardinálem in pectore, utajené jmenování bylo zveřejněno až v roce 1973. Štěpán Trochta zemřel 6. dubna 1974 na mozkovou mrtvici doslova „ukřičen k smrti“ krajským církevním tajemníkem Karlem Dlabalem. Ale to tehdejším úřadům nestačilo. Jeho pohřbu se nesměli účastnit někteří zahraniční hosté, jiní nesměli pomáhat při mši svaté, dokonce ani promluvit. Krakovský arcibiskup Karol Wojtyła (pozdější papež Jan Pavel II.) však během pohřbu porušil zákaz úřadů a nad rakví Trochtu označil za mučedníka.
Autor: archiv
Rekonstrukce katedrály se dotkne také stropu hlavní lodi. Ten, ač připomíná klenbu, je pouze podhledem. Původní cihlová klenba lodi byla v letech 1912–1914 snesena a nahrazena ocelovými příhradovými nosníky. Na jejich spodní přírubu je zavěšen podhled z cementokorkových desek, který napodobuje tvar valené klenby do pasů.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Původní cihlová klenba lodi katedrály, která byla v letech 1912–1914 snesena.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Původní cihlová klenba lodi katedrály byla nahrazena ocelovými příhradovými nosníky. Na jejich spodní přírubu byl pak zavěšen podhled z cementokorkových desek, který napodobuje tvar valené klenby do pasů.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Rekonstrukce interiéru katedrály vyjde na 64 milionů korun, z čehož 95 procent pokryje dotace IROP. „Naše spoluúčast se bude pohybovat okolo 3,5 milionu a částečně ji chceme pokrýt z veřejné sbírky,“ říká projektový manažer litoměřické diecéze Lukáš Tomko.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Rekonstrukce interiéru katedrály je součástí velké obnovy celého Dómského náměstí, které je nejstarší částí Litoměřic. Dómský pahorek, tedy místo původního přemyslovského hradiště, na kterém kolem roku 1057 kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána, dostane novou parkovou úpravu a veřejnosti se otevře i dosud nepřístupná biskupská zahrada.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Správcem katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích je Litoměřická kapitula založená roku 1057 knížetem Spytihněvem II. Dokládá to nejstarší dochovaný originál písemného dokumentu vzniklého v Čechách. Když kníže Spytihněv II. založil kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl to zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm hovoří jako o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století goticky přestavěn, byl v letech 1662–64 zbořen.
Autor: (licence PD-Art), Creative Commons
Vyvýšený prostor kněžiště před hlavním oltářem byl dříve výrazně oddělen od lodi s lavicemi.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Katedrála svatého Štěpána má délku 50 metrů, výšku 20,5 metru a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. Průčelí bylo navrženo se dvěma věžemi, ale ty byly sneseny do výše hlavní římsy a neznatelně začleněny do prospektu průčelí. Důvodem bylo nestabilní podloží a velká hmotnost stavby.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Věž katedrály byla dostavěna až dodatečně ve dvou etapách. První část stavby proběhla z popudu biskupa Hugo Königsegga v letech 1711–1720, kdy byly vybudovány základy věže až do výše 11 metrů. Na nich pak spočívala dřevěná barokní zvonice. Další dostavbu věže inicioval litoměřický biskup Antonín Ludvík Frind. Dostavba věže do dnešní podoby proběhla v letech 1879–1881 podle návrhu rakouského architekta barona Heinricha Ferstela. Věž je 65 metrů vysoká a její čtvercový půdorys činí devět krát devět metrů.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Katedrála svatého Štěpána se po rekonstrukci otevře za dva roky. Oprava interiéru by měla být dokončena nejpozději do října roku 2028.
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES