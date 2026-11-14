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OBRAZEM: Nádhera, kterou rozkopou. Na obří opravu katedrály může přispět každý

Pavel Křivohlavý
Fotočlánek   8:35
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Dómské náměstí s katedrálou svatého Štěpána v Litoměřicích. Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Dómský pahorek v Litoměřicích s katedrálou svatého Štěpána. Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Architekt Richard Cibik v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad... Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku. Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026) Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026)
Dveře barokní katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích se v neděli na dva roky uzavřou. Chrámové ticho vystřídá cinkot zednických kladívek a majestátní zvuk varhan nahradí lomoz sbíječek. Katedrální a kapitulní chrám litoměřické diecéze, který na Dómském pahorku stojí od 60. let 17. století, čeká rozsáhlá rekonstrukce celého interiéru.

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