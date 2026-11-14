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Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá
Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije...
Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá
Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát...
Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu
Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Developer mění továrnu u hranic na industriální byty. Přidá patro, nechá komín
Desítky let pustla, teď z bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku vzniká elegantní bytový dům. Objektu z 19. století ponechali architekti industriální...
Z bílého pláště do dresu Litvínova. Medik Kysela, syn legendy: Splnil jsem si sen
Další z rodu Kyselů na extraligové scéně - po Ing. Robertu Kyselovi budoucí MUDr. Vojtěch Kysela. Syn hokejové legendy a lékařský student poskytl oslabenému Litvínovu první pomoc. A navzdory páteční...
OBRAZEM: Nádhera, kterou rozkopou. Na obří opravu katedrály může přispět každý
Dveře barokní katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích se v neděli na dva roky uzavřou. Chrámové ticho vystřídá cinkot zednických kladívek a majestátní zvuk varhan nahradí lomoz sbíječek. Katedrální...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Konec kamionů pod okny. Ve Svoru otevřeli obchvat, zvýší se rychlost
Až 13 tisíc aut podle posledního sčítání dopravy projelo přes Svor na Českolipsku. Mezi nimi jezdily kolem domů místních také kamiony a tranzitní doprava směrem na Šluknovský výběžek. Ředitelství...
Zmizel cestou od lékaře, mluví jen romsky. Policie vypátrala pohřešovaného muže
Policie vypátrala jednasedmdesátiletého muže ze Sokolovska, jenž se v úterý odpoledne vracel ze zdravotnického zařízení v Chomutově a následně o sobě nepodal příbuzným žádnou zprávu. Rodina měla...
Zdrogovaný mířil brokovnicí na projíždějící auta, půjde za to do vězení
Muž, který v květnu pobíhal v centru Chomutova s historickou brokovnicí a mířil na projíždějící auta, si odsedí půl roku ve vězení. Podle soudu se dopustil výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.
Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí
Poznal to snad každý trenér, teď i David Oulehla. Po dominantním rozjedu fotbalového Ústí nad Labem do druhé ligy ho málem nosili na ramenou, po pěti zápasech bez výhry se řeší, jak pevná je jeho...
Zaplaťte osm milionů. Rodina žaluje Krajskou zdravotní kvůli úmrtí novorozence
Občanskoprávní žalobu kvůli loňskému úmrtí novorozence v litoměřické nemocnici začal dnes projednávat Okresní soud v Ústí nad Labem. Rodina dítěte požaduje od společnosti Krajská zdravotní, která...
Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě
Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž podle nich využíval ženiny zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se. Obviněný je aktuálně ve vazbě.
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Teplický paradox. Lidi děsí rychlí řidiči, policie ale odhalila nečekaná čísla
Téměř beztrestné řádění bezohledných „závodníků“ v ulicích Teplic stále pokračuje. Místní si dlouhodobě stěžují na šílené jízdy tuningářů a dalších. Magistrát má mnoho alarmujících dat ze systému...
Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu
A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...