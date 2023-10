Řeší ghetto Mojžíř. Romy tu vodíme za ručičku, ale to skončí, říká ambasador

Co znamená, že jste ambasadorem pro Romy?

Je to pozice prodloužené ruky vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fukové. Cílem je zapojit romskou populaci do veřejného života, hlavně v lokalitách, kde žije. Aktuálně se nejvíc věnuji ústeckému Mojžíři, kde žijí asi dva tisíce lidí a problémů je tady spousta. Vstoupili jsme sem s pilotním projektem, kdy se snažíme zapojit co nejvíce místních například do úklidu sídliště, součástí projektu je i práce s rodiči a dětmi. Naše snaha má vést k tomu, aby na sídlišti z početnějších romských rodin a starousedlíků vznikla takzvaná rada sídliště Mojžíř a poté osadní výbor. V něm bude mít zástupce jak majorita, tak romská komunita. Osadní výbor pak bude partnerem pro neštěmickou radnici.

Neřekl bych, že za problémy sídliště Mojžíř stojí pár jednotlivců, spíš několik desítek, kteří nechtějí spolupracovat, nechtějí pochopit, že je třeba se starat o místo, kde bydlí a vychovávají děti. Karel Karika vládní ambasador pro Romy v Ústeckém kraji