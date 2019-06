Z bývalých klášterních komnat Žatec vybuduje moderní robotické centrum

Klášter kapucínů spolu s kostelem byl vystavěn v letech 1676 až 1684. Zásluhu na vzniku kapucínského konventu s kostelem mají především žatečtí měšťané, kteří požádali řád kapucínů o zřízení kláštera již na počátku 70. let 17. století



žatečtí kapucíni měli ze strany měšťanů velkou podporu, díky tomu ustáli i období rušení klášterů za Josefa II. Klášter byl přestavován od dvacátých let 19. století až do počátku 20. století. Zrušen byl v roce 1950



objekt pak sloužil jako škola a následně jako domov důchodců do 80. let minulého století