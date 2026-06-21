Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Herec Kopta podporoval, atomový fyzik štukoval. Jak spolek zachraňoval kapli

Pavel Křivohlavý
  8:30
Nadšenci ze spolku Kapličkáři zachránili zdevastovanou kapličku na okraji obce Evaň nedaleko Libochovic na Litoměřicku. Ruina, kterou minulý režim odsoudil k zániku a z níž před pár lety zbylo už jen torzo, v němž by někdo jen těžko hledal kapličku, se tak opět probudila do krásy. Po dlouhých pěti letech, které „opraváři“ označují za maraton.

Do onoho maratonu se pustila parta lidí, která chtěla udělat něco smysluplného, ale neměla finanční zdroje. Už před lety se rozhodli opravit jednu rozpadlou kapli na Rakovnicku. Po jejím znovuotevření hledali další malou zdevastovanou stavbičku, kterou by mohli zachránit.

Téměř dokončená kaple v Evani na Litoměřicku (květen/červen 2026)
Stav kaple před rekonstrukcí
Stav kaple před rekonstrukcí
Téměř dokončená kaple v Evani na Litoměřicku (květen/červen 2026)
34 fotografií

„Na Evaň jsme se dostali na jaře roku 2021, kdy vrcholila covidová epidemie. Pamatuji si na potvrzení, které jsem vystavovala kamarádovi řidiči jako statutární orgán spolku, že smí přejet okres, protože stav kaple je natolik havarijní, že kdybychom s opravou začali později, hrozí její zřícení. Představovala jsem si, jak nás zastavuje policejní hlídka, čte toto lejstro a následně nakládá všechny do sanitky směr psychiatrická léčebna,“ líčí začátky oprav zakladatelka spolku Kapličkáři Anna Haladová.

Stav evaňské kaple Panny Marie Pomocné z roku 1905 byl tristní. Vedle jezeďáckého hnojiště z ní zbylo už jen torzo opukových stěn, které se chýlilo ke zřícení. „Ze všeho nejdříve bylo potřeba kapličku staticky zajistit, potom se dozdívaly okenní a vstupní oblouky. Děravou stropní klenbu jsme doskládali, aby nespadla, a na vrcholu zdí jsme stavbu zpevnili železobetonovým věncem,“ popisuje stavební práce Martin Halada.

Pro vybudování střechy bylo potřeba postavit úplně nový krov a osadit ho střešními taškami. Ale ne všechno šlo hladce. „Zrovna když jsme dokončovali krov, přihnal se obrovský vichr s deštěm. Vítr byl tak silný, že odnesl čtyřmetrovou dřevěnou lať až někam do pole,“ líčí Halada.

Do vesnice je přilákala zchátralá kaple, zloděje při opravě odhánějí cedulkou

Dnes už má kaple většinu vnějších i vnitřních omítek a nové vchodové dveře. K nainstalování už je připraven i hlavní obraz Panny Marie Pomocné, které je kaple zasvěcená. Namalovala jej akademická malířka, keramička a restaurátorka Eva Syslová.

„Podařilo se i jednání s Klubem českých turistů a ke kapličce už máme odbočku ze zelené turistické značky, která vede z Libochovic Evaňskou roklí,“ doplňuje Halada.

Kapličkáři v Evani odpracovali přes dva tisíce brigádnických hodin, vše dobrovolně a zdarma. Celkem se tu vystřídalo okolo třiceti lidí z různých koutů republiky.

„Jezdili jsme sem pracovat zhruba pětkrát do roka, ale v poslední době jsme dělali všechny víkendy. Jsme lidé různých profesí, mezi které patří třeba dopravní dispečer, knihovnice nebo učitelé. Každý umí něco. Například učitelka angličtiny umí perfektně štukovat. A dokonce člověk, který vystudoval atomovou fyziku, se naučil filcovat štuk,“ popisuje Halada.

Kapličkáři však za největší úspěch své snahy nepovažují jen odvedenou práci, ale i navázání vztahů. Proto si velice cení, že je po počáteční nedůvěře vzali na milost i místní.

„Zázemí jsme našli i v místních pohostinstvích, v libochovickém Řípu a na Evani u Švarhů, kde jsme se stali štamgasty a kde jsme mohli naše pracovní vypětí zředit. Pan Antonín Švarha, majitel hostince a penzionu, nám několikrát poskytl ubytování a přispěl darováním historických fotografií kaple, z nichž se daly vyčíst mnohé detaily pro stavební postup,“ vypráví Haladová s tím, že díky své aktivitě zde zažili řadu setkání se zajímavými lidmi.

25. února 2023

„Například s hercem a libochovickým patriotem Václavem Koptou, který se stal patronem naší sbírky na Donio.cz,“ dodává Haladová.

Vedle tisíců odpracovaných hodin vyšla rekonstrukce kapličky na 286 tisíc korun. Kromě veřejné sbírky pomohly i dvě nadace.

A jaké jsou plány Kapličkářů po otevření kaple Panny Marie Pomocné v Evani? „Názory na pokračování se různí. Už to děláme přes dvacet let a u některých členů nastala ‚únava materiálu‘. Nejspíš bude chvilku pauza. Ale pokud by k něčemu došlo, bude to oprava výklenkové kaple na území Prahy,“ usmívá se Haladová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

Bývalý lom Libouš se po zaplavení spojí s Nechranicemi, způsob napoví průzkum

Dobývací prostor dolu Libouš. V lesíku v pozadí vedla původní trať Prunéřov -...

Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v Česku po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu...

Nešlo déle čekat. Pro Pavla s agresivní leukémií zvolili lékaři hraniční řešení

Premium
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Pavel Tesárek z Loun, který bojuje s agresivní formou leukémie, má za sebou transplantaci kostní dřeně. Lékaři se kvůli nedostatku času uchýlili k rizikovější variantě. Před pár dny se...

Děti měnil v pornofigury, dostal podmínku. Nejsem pedofil, říká zubař z Ústí

Premium
Budova v Ústí nad Labem, ve které má ordinaci odsouzený zubař P.V., jenž fotky...

Dívka, které ještě nebylo ani patnáct, si stoupla ke dveřím ordinace, a zatímco se různě otáčela nebo si rukama zajela do vlasů, lékař ji fotil. Za pomoci AI pak ze snímků vyrobil fotky s nádechem...

Fotbalový vtipálek: V Rakousku je řád i v pralese, proto jdou nahoru a my ne

Premium
Bývalý ligový fotbalista Richard Veverka v rakouském dresu, letos byl hrajícím...

Už dekádu v Rakousku žije, hraje, pracuje a miluje. Zakoukal se do alpského státu, životního stylu, tamního fotbalu i do Rakušanky, s níž vychovává malého Ričmonda. Teď bude bývalý teplický a ústecký...

Herec Kopta podporoval, atomový fyzik štukoval. Jak spolek zachraňoval kapli

Téměř dokončená kaple v Evani na Litoměřicku (květen/červen 2026)

Nadšenci ze spolku Kapličkáři zachránili zdevastovanou kapličku na okraji obce Evaň nedaleko Libochovic na Litoměřicku. Ruina, kterou minulý režim odsoudil k zániku a z níž před pár lety zbylo už jen...

21. června 2026  8:30

Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače

Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova.

Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...

20. června 2026  9:32

Hora Říp někdy národu škodí. Zneužívá se k ohýbání češství, říká šéfka galerie

Petra Mazáčová, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a...

Letošní 900. výročí od první písemné zmínky o rotundě sv. Jiří na mytické hoře Říp připomíná nová výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Říp: kontext a současnost. Výstava,...

20. června 2026  8:28

Vzpomínky na pohřebné při devítihodinové debatě. Lidé cupovali plánovanou těžbu

Veřejné projednání konané kvůli těžbě lithia na Cínovci. (17. června 2026)

Stovky lidí debatovaly v Dubí na Teplicku o plánu těžit lithium v místní části Cínovec se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se skoro devět hodin během...

19. června 2026  17:33

Německý senior bloudil Českým Švýcarskem už druhý den. Na záchranu čekal v jeskyni

Pátrání po německém seniorovi v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko...

Druhým dnem bloudil po Národním parku České Švýcarsko starší Němec, kterému ve čtvrtek vyrazili na pomoc strážci i záchranné složky IZS. Pátrání komplikoval obtížně přístupný terén, senior byl navíc...

19. června 2026  17:24

Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.

Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.

19. června 2026  14:30,  aktualizováno  15:41

Nešlo déle čekat. Pro Pavla s agresivní leukémií zvolili lékaři hraniční řešení

Premium
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Pavel Tesárek z Loun, který bojuje s agresivní formou leukémie, má za sebou transplantaci kostní dřeně. Lékaři se kvůli nedostatku času uchýlili k rizikovější variantě. Před pár dny se...

19. června 2026  12:05

Staňka brzdil natažený sval, obdivoval devadesátníka Panochu: Neskutečné!

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Tomáš Staněk v akci.

Zdravotní trable v této sezoně neopouští českou koulařskou jedničku Tomáše Staňka. Halovou sezonu musel vynechat kvůli operaci lokte, čtvrteční atletický mítink v Ústí nad Labem zase nedokončil kvůli...

19. června 2026  9:37

V Bílině otevřeli muzeum kyselky, slavnou vodu dnes vyrábí firma v konkurzu

Výroba Bílinské kyselky (červen 2026)

Slavnou minulost i aktuální zajímavosti představuje nově otevřené Muzeum Bílinské kyselky v Bílině na Teplicku. Expozice přibližuje nejen historii lázeňského pramene Bílinská kyselka, ale i širší...

19. června 2026  7:05

Laskavé uspávání. Zdravotníci zahánějí strach dětí z operace neobvyklou metodou

Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny...

Pohádka, hračka nebo voňavé fixy. Zdravotníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, začali využívat takzvanou laskavou anestezii pro děti, aby jim...

18. června 2026  14:44

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů

Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...

18. června 2026

OBRAZEM: Příběh Oldřicha a Boženy pod nohama. Městečko má nově unikátní náměstí

Zrekonstruované Mírové náměstí v Postoloprtech s dlažbou, která vytváří obraz...

Už žádný popraskaný beton, rozbité obrubníky a parkující auta. Mírové náměstí v Postoloprtech na Lounsku prošlo proměnou za 115 milionů korun a je z něj umělecké dílo. Pod nohama se tu z barevné...

18. června 2026  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.