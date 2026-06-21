Do onoho maratonu se pustila parta lidí, která chtěla udělat něco smysluplného, ale neměla finanční zdroje. Už před lety se rozhodli opravit jednu rozpadlou kapli na Rakovnicku. Po jejím znovuotevření hledali další malou zdevastovanou stavbičku, kterou by mohli zachránit.
„Na Evaň jsme se dostali na jaře roku 2021, kdy vrcholila covidová epidemie. Pamatuji si na potvrzení, které jsem vystavovala kamarádovi řidiči jako statutární orgán spolku, že smí přejet okres, protože stav kaple je natolik havarijní, že kdybychom s opravou začali později, hrozí její zřícení. Představovala jsem si, jak nás zastavuje policejní hlídka, čte toto lejstro a následně nakládá všechny do sanitky směr psychiatrická léčebna,“ líčí začátky oprav zakladatelka spolku Kapličkáři Anna Haladová.
Stav evaňské kaple Panny Marie Pomocné z roku 1905 byl tristní. Vedle jezeďáckého hnojiště z ní zbylo už jen torzo opukových stěn, které se chýlilo ke zřícení. „Ze všeho nejdříve bylo potřeba kapličku staticky zajistit, potom se dozdívaly okenní a vstupní oblouky. Děravou stropní klenbu jsme doskládali, aby nespadla, a na vrcholu zdí jsme stavbu zpevnili železobetonovým věncem,“ popisuje stavební práce Martin Halada.
Pro vybudování střechy bylo potřeba postavit úplně nový krov a osadit ho střešními taškami. Ale ne všechno šlo hladce. „Zrovna když jsme dokončovali krov, přihnal se obrovský vichr s deštěm. Vítr byl tak silný, že odnesl čtyřmetrovou dřevěnou lať až někam do pole,“ líčí Halada.
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Do vesnice je přilákala zchátralá kaple, zloděje při opravě odhánějí cedulkou
Dnes už má kaple většinu vnějších i vnitřních omítek a nové vchodové dveře. K nainstalování už je připraven i hlavní obraz Panny Marie Pomocné, které je kaple zasvěcená. Namalovala jej akademická malířka, keramička a restaurátorka Eva Syslová.
„Podařilo se i jednání s Klubem českých turistů a ke kapličce už máme odbočku ze zelené turistické značky, která vede z Libochovic Evaňskou roklí,“ doplňuje Halada.
Kapličkáři v Evani odpracovali přes dva tisíce brigádnických hodin, vše dobrovolně a zdarma. Celkem se tu vystřídalo okolo třiceti lidí z různých koutů republiky.
„Jezdili jsme sem pracovat zhruba pětkrát do roka, ale v poslední době jsme dělali všechny víkendy. Jsme lidé různých profesí, mezi které patří třeba dopravní dispečer, knihovnice nebo učitelé. Každý umí něco. Například učitelka angličtiny umí perfektně štukovat. A dokonce člověk, který vystudoval atomovou fyziku, se naučil filcovat štuk,“ popisuje Halada.
Kapličkáři však za největší úspěch své snahy nepovažují jen odvedenou práci, ale i navázání vztahů. Proto si velice cení, že je po počáteční nedůvěře vzali na milost i místní.
„Zázemí jsme našli i v místních pohostinstvích, v libochovickém Řípu a na Evani u Švarhů, kde jsme se stali štamgasty a kde jsme mohli naše pracovní vypětí zředit. Pan Antonín Švarha, majitel hostince a penzionu, nám několikrát poskytl ubytování a přispěl darováním historických fotografií kaple, z nichž se daly vyčíst mnohé detaily pro stavební postup,“ vypráví Haladová s tím, že díky své aktivitě zde zažili řadu setkání se zajímavými lidmi.
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25. února 2023
„Například s hercem a libochovickým patriotem Václavem Koptou, který se stal patronem naší sbírky na Donio.cz,“ dodává Haladová.
Vedle tisíců odpracovaných hodin vyšla rekonstrukce kapličky na 286 tisíc korun. Kromě veřejné sbírky pomohly i dvě nadace.
A jaké jsou plány Kapličkářů po otevření kaple Panny Marie Pomocné v Evani? „Názory na pokračování se různí. Už to děláme přes dvacet let a u některých členů nastala ‚únava materiálu‘. Nejspíš bude chvilku pauza. Ale pokud by k něčemu došlo, bude to oprava výklenkové kaple na území Prahy,“ usmívá se Haladová.