Těžba kaolinu u Podbořan se příští rok rozšíří, místní nejsou proti

S těžbou suroviny, která se používá k výrobě keramiky a porcelánu, chce firma Kaolin Hlubany začít v příštím roce. Hledá si náhradu za ložisko u Krásného Dvora, které leží zhruba šest kilometrů od Podbořan a kde prý dojde surovina do čtyř až pěti let.

Z dokumentu souhlasného stanoviska vyplývá, že podle krajského úřadu nová těžba prakticky neovlivní, nebo jen v malé míře, tamní ekosystém. Zásahy do krajiny mají být při nezbytných opatřeních k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví přijatelné.

Fakticky se nyní těžba přiblíží k městu Podbořany, a to zhruba na půl kilometru od rodinné zástavby. Těžařská firma proto musí například pomocí hloubkových vrtů monitorovat vlivy těžby, lom rozšiřovat postupně, minimalizovat hluk a prašnost a vytěžené místo rekultivovat.

V plánu má na novém místě ročně vytěžit zhruba 180 tisíc tun suroviny v následujících deseti až dvanácti letech.

„Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého. Dopravní zátěž bude tedy stále stejná jako v současné době (kdy se těží u Krásného Dvora, pozn. red.),“ uvedla firma v žádosti o rozšíření těžby.

Nová silnice kolem Buškovic

I přes povolení má nová těžba zásadní podmínku. Společnost Kaolin Hlubany musí před otevřením nového lomu postavit novou silnici, po které budou nákladní vozy vytěžený nerost odvážet do zhruba 4,5 kilometru vzdálené úpravny u Buškovic.

Obyvatelé Buškovic si totiž vymohli, že už se nebude jezdit přes obec, jako je tomu nyní v případě odvozu suroviny z lomu u Krásného Dvora. Šest dní v týdnu tu má denně projíždět 46 nákladních vozů.

„Lidé si opakovaně stěžovali na bílý prach, který znečišťuje komunikaci a jejich domy. Požadovali jsme proto, aby firma zajistila výstavbu obchvatu obce, na tom jsme se nakonec dohodli. Náklady na stavbu a údržbu půjdou za těžaři,“ upozornil starosta Podbořan, pod které Buškovice spadají, Radek Reindl (ODS).

Kaolin se u Podbořan těží už od 19. století. Lidé si proto na vznik nových lomů zvykli. Představují i pracovní příležitost a finanční kompenzace pro dotčené obce a města od těžařů. Při projednávání záměru se veřejnost vůbec nevyjádřila.

„Není to nic neobvyklého. Těží se tu už přes sto let a víme, co to obnáší. Navíc lidé vidí, že jejich stížnosti na prašnost jsme řešili požadavkem na vybudování obchvatu,“ dodal starosta Reindl. Dobývací prostor se nachází severně od města a částečně zasahuje i do zástavby.

„Tam samozřejmě nikdy s těžbou souhlasit nebudeme. S těžbou nemáme problém v místech, kde se to nedotkne našich občanů. Tato chystaná těžba bude ještě dost vzdálená od města,“ dodal.