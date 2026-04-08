Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o dlouhodobých problémech například s příliš dlouhými výběrovými řízeními a také o vyčerpání, vedení magistrátu situaci popisuje umírněně: „jede se dál, jen trochu jinak“.

Pohled na centrum Ústí nad Labem | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Podle mluvčího města Ústí nad Labem Marka Lukiniče se změny týkají především vedoucí pozice. „Odchází vedoucí Kanceláře architekta města. Důvody jsou osobní a nemůžeme je komentovat,“ uvedl. Z jeho vyjádření zároveň nevyplývá, že by město vnímalo situaci jako systémový problém, který by vyžadoval zásadnější reakci.

„Ti externisté v podstatě dokončili zadání, která měli – například objemovou studii nebo podklady pro územní plán,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). „Jedna ze spolupracovnic odešla z rodinných důvodů, další nebyla spokojená s finančním ohodnocením,“ doplnil.

Podle dosavadního vedení kanceláře je ale realita podstatně širší. Odchody nelze zúžit na individuální rozhodnutí, ale je nutné je chápat v kontextu dlouhodobého fungování instituce.

„Byla to hlavně dlouhodobá frustrace. Věci, které by normálně trvaly dva měsíce, se natahovaly na půl roku nebo rok a pořád nebyly hotové. Postupně se to nabalovalo, kapka ke kapce, až to celé přeteklo,“ popsala vedoucí kanceláře architekta města Barbora Havrlová, která je ve výpovědi, odejde na konci dubna. Podle jejích slov postupně slábla motivace i pocit, že práce týmu má reálný dopad.

Prokletá díra v centru Ústí. Firma stavět nebude, město zkusí vyhlásit soutěž

Jedním z hlavních problémů bylo podle ní postavení kanceláře v rámci magistrátu. Ten přitom zdůrazňuje, že činnost kanceláře, která odpovídá za projekty města, zvelebování veřejných prostranství i třeba za územní plán, pokračuje.

„Výběrové řízení na nové externí spolupráce bude mít na starost nový vedoucí KAM. Z personálních důvodů se práce dočasně rozdělila mezi odbory magistrátu,“ doplnil Lukinič. Podle něj tedy nejde o zánik instituce, ale o přechodné období.

„Hledá se nový vedoucí, který bude zajišťovat i výběr externích spolupracovníků. Nemusí jít nutně o architekta, důležité je, aby si dokázal sestavit funkční tým,“ uvedl primátor.

Ústí mění stoletý park v centru. Zmizí schovky pro bezdomovce, přibudou hřiště

Podle Havrlové kancelář fungovala s minimálním počtem lidí, přesto měla pokrývat širokou agendu od urbanismu přes veřejný prostor až po koordinaci projektů. „Na agendu, kterou by měl dělat tým několika specialistů – urbanistů, dopravních odborníků nebo krajinářů – nás bylo jen pár,“ dodala Havrlová.

Snahy o rozšíření týmu podle ní komplikovaly administrativní procesy a zdlouhavá výběrová řízení, která často vedla k tomu, že připravené spolupráce nakonec nevznikly.

Primátor ale odmítá, že by kancelář neměla prostor pro svou činnost. „Myslím si, že Kancelář architekta měla dostatek prostoru. Podílela se například na přípravě standardů veřejného prostoru nebo na dalších konkrétních projektech ve městě,“ uvedl Nedvědický.

Rozdílné pohledy se objevují i v otázce budoucnosti kanceláře. Magistrát počítá s jejím zachováním a pokračováním dosavadního fungování, byť s určitou úpravou požadavků na vedení. „Jedinou změnou bude, že vedoucí KAM nebude muset být vzděláním architekt. Součástí týmu pak budou minimálně dva architekti,“ uvedl Lukinič.

Půl milionu k platu. Skandální, kritizuje opozice odměny na magistrátu v Ústí

Podle Havrlové ale nebude rozhodující jen personální obsazení, ale především změna podmínek, ve kterých kancelář funguje. „V určitém momentu už jsme si museli přiznat, že v takto nastavené formě nemůžeme dělat práci tak, jak bychom chtěli,“ uvedla. Bez změny přístupu podle ní hrozí, že se podobná situace může opakovat.

Magistrát zároveň potvrdil, že činnost kanceláře nebyla financována z dotačních zdrojů, a aktuální personální situace tak nemá vliv na plnění žádných dotačních závazků.

Jaký dopad bude mít odchod celého týmu na konkrétní projekty i budoucí podobu města, zatím není zcela zřejmé. Jisté ale je, že Kancelář architekta města vstupuje do zásadního období proměny.

Následující měsíce ukážou, zda se podaří obnovit její fungování tak, aby byla skutečně respektovaným odborným partnerem, nebo zda se potvrdí obavy, které dnes zaznívají zevnitř instituce.

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Premium
Jedna z obětí tyrání v Siřemi promluvila osobně pro iDNES.cz.

Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Podřízl svého psa a nechal ho krvácet. O čtyřletém vězení rozhodli i svědci

Premium
Bohumil Křikava v jednací síni Okresního soudu v Děčíně. (1. dubna 2026)

Na čtyři roky poslal Okresní soud v Děčíně do vězení dvaadvacetiletého Bohumila Křikavu, jenž loni v únoru v lese v České Kamenici na Děčínsku podřízl svého psa. Těžce zraněnou fenku stafordšírského...

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

První v republice i na světě. Ve Štětí otevřeli nadupané vzdělávací centrum

Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo...

Studenti ve Štětí na Litoměřicku mají k dispozici nová, moderní zařízení. Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo Centrum excelence odborného vzdělávání, které...

8. dubna 2026  8:41

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Premium
Fotbalista Štěpán Chaloupek a jeho sestra Anna

On se v červnu vydá na mistrovství světa do Mexika a USA, ona na světový šampionát juniorek do Číny. Sourozenci Chaloupkovi, fotbalista a házenkářka, hráč Slavie a hráčka Mostu, český mistr a vítězka...

8. dubna 2026

Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

Děčínský Dashwan Davis zakončuje okolo Davida Motyčky z Opavy.

Basketbalový Děčín chvíli před startem ligového play off zatřásl s kádrem. Propustil dva cizince, svého nejlepšího střelce Dashawna Davise a Ahmada Randa. V posledních dnech tak odešli tři Američané,...

7. dubna 2026  20:27

Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu...

Peníze z transparentního účtu na pomoc po tragické střelbě v Chřibské na Děčínsku rozdělí Ústecký kraj pozůstalým a zraněným. V úterý o tom rozhodli krajští radní. Na účtu zřízeném krajem krátce po...

7. dubna 2026  17:46

Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.

Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku...

7. dubna 2026  17:11

Hlučíte, odmítl soud snahu autodromu zastavit exekuci. Okruh asi změní majitele

Letecký pohled na mostecký autodrom

Právní bitva kvůli nadměrnému hluku z mosteckého autodromu nekončí. Místní obyvatelé si dál stěžují na nesnesitelný rámus, zatímco se majitel okruhu pokouší zastavit exekuci uvalenou za nedodržování...

7. dubna 2026  13:54

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Litvínovské sídliště Janov

Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho...

7. dubna 2026  9:06

Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

6. dubna 2026  20:16,  aktualizováno  7. 4. 7:54

Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

ComfortJety jezdí do poloviny prosince ve zkušebním provozu na rychlíkové lince...

Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě...

6. dubna 2026  16:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

