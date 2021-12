Nezakrytý kanál na silnici ohrožuje řidiče už týdny, k opravě se nikdo nemá

„Jezdím tudy velmi často a tu díru registruji už přes měsíc. Dost mě to štve, je tam totiž obrovský provoz. Nechápu, proč s tím město ani Ředitelství silnic a dálnic nic nedělá. Nevím, proč tam nedají aspoň provizorní poklop, aby tam nespadl třeba nějaký cyklista,“ sdělil MF DNES bývalý starosta Střekova Petr Vinš.

Na chybějící víko kanalizace upozornil před několika dny videem na Facebooku a náměstek primátora Pavel Tošovský mu odepsal, že komunikace je v majetku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tudíž s tím magistrát nemá nic společného.

V úterý ráno pak Vinš přidal další status a připojil i fotografii, na které je vidět, že je kanál sice označený sprejem, jakékoliv dopravní značení u něj ale chybí. Řidiči tak projíždějí doslova kolem pasti.

„Tak to vypadá, že po více než měsíci čekání, budeme čekat ještě hodně dlouho. Reakce náměstka primátora snad více alibistická být nemůže. Magistrát díra nezajímá, je to prý starost ŘSD. Že by tam zavolali, urgovali, vyřešili sami v zájmu ochrany zdraví a majetku? Moc práce, není to jejich starost. Pak se nemůžeme divit, jak to ve městě vypadá,“ napsal k fotografii, kterou sdílel ve skupině Ústečáci sobě.

Krátce poté policisté na místo alespoň doplnili dopravní značení.

Tošovský pro MF DNES vysvětlil, že havarijní stav vozovky osobně urgoval u vlastníka komunikace, zatím však nedostal žádnou odpověď.

„Ta silnice je majetkem ŘSD, já jsem je urgoval a chtěl jsem vědět, do kdy to opraví. Bohužel od nich zatím nemám žádnou odpověď. Samozřejmě souhlasím s tím, že je to šlendrián a měli by to urychleně opravit,“ podotkl.

Podle něj odbor dopravy ústeckého magistrátu na nebezpečnou situaci na vozovce upozornil ŘSD už v minulém týdnu.

„Oprava ale dosud nebyla provedena. Přitom mají povinnost jednou týdně své silnice zkontrolovat. Udělali tam jen provizorní označení a víc nic. Mě osobně to také štve, je to opravdu nebezpečné,“ dodal Tošovský.

Kdy konkrétně dojde k opravě havarijního stavu zatím není jasné. Na vyjádření ŘSD redakce čeká.