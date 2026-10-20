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Teplice jako závodní dráha. Řidiči denně řádí v ulicích, radnice chystá opatření

Pavel Křivohlavý
  6:53
Lázeňské město Teplice, kde by člověk očekával ticho, klid a bezpečí, stále více trápí samozvaní závodníci, kteří se rádi se řvoucími motory řítí ulicemi města. Řada z nich navíc svá auta vyzbrojuje hlasitými výfuky. Silnice v centru se zejména večer stávají arénou, do které by chodci raději neměli vstupovat. Situaci by nyní měl pomoci řešit kamerový systém, který děsivé zážitky místních potvrdí tvrdými čísly.

„Původně jsme kamery pořídili, protože jsme potřebovali mít přehled o vytíženosti dopravy. Nyní však potřebujeme mít také přehled o tom, jak rychle zde řidiči jezdí. Bez těchto kamer jsme neměli žádná data o dopravě. A pro plánování změn či nějakých opatření, abychom ulice mohli udělat bezpečnější, je nutné mít jasná data,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora, který má aktuálně na starosti dopravu a podle chystané povolební spolupráce ANO a Volby pro Teplice by v tom měl pokračovat.

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech. Ten největší je každý den na parkovišti u obchodu Penny přímo pod okny teplické policie. (20. srpna 2025)
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech. Ten největší je každý den na parkovišti u obchodu Penny přímo pod okny teplické policie. (20. srpna 2025)
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech. Ten největší je každý den na parkovišti u obchodu Penny přímo pod okny teplické policie. (20. srpna 2025)
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech. Ten největší je každý den na parkovišti u obchodu Penny přímo pod okny teplické policie. (20. srpna 2025)
13 fotografií

Lidé v Teplicích se obracejí na radnici v obavě o bezpečnost na silnicích, ale stěžují si i na sociálních sítích. Osobní zkušenost s auty jedoucími po městě obrovskou rychlosti má podle Hadvigy velmi mnoho lidí. Právě jejich stížnosti by mohly podpořit argumenty kamerového systému.

„Lidé říkají: Tady jezdí rychle. Například u Monopolu nebo na Masarykově ulici v centru, tam jsou žádosti časté. Vše si však musíme ověřit. A díky záznamům se ukázalo, že opravdu zde někteří lidé jezdí extrémně rychle. Navíc intenzita toho, jak často to dělají, je překvapující. Ukazuje se totiž, že se to děje téměř každý den. Když v deset večer přestane být na ulici bezpečně, je to hodně špatně. Některé extrémní rychlosti člověk ve městě opravdu nečeká,“ doplňuje Hadviga.

Ověření dopravní situace tak nemá sloužit jen statistickým tabulkám, jeho hlavním cílem je vytvořit podklady pro jednání s policií. „Kdybychom totiž po policii chtěli, aby instalovala radarové měření rychlosti, police nám to nedovolí bez relevantních argumentů. Kamery tak tvoří důkazy a podklady pro jednání s policií,“ vysvětluje Hadviga.

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Měření a pokutování nepřiměřené rychlosti je však jen jedním z opatření. Vedle toho existuje ještě řada dalších, mezi které patří například úprava provozu, zklidňující prvky v dopravě, šikany nebo zpomalovací pruhy.

„V centru města mají tato opatření smysl, protože se i tam pohybuje hodně chodců a nikdo neočekává, že tam někdo letí extrémní rychlostí. Budeme se proto muset zamyslet, kde a jak udělat různá opatření, abychom mohli nebezpečí na silnicích eliminovat. Když někdo vpodvečer, když jsou prázdnější ulice, ulicemi jezdí rychle a předvádí se, je to opravdu nebezpečné,“ podotýká Hadviga.

Dalším krokem bude měření hluku řvoucích výfuků, který se zejména v nočních hodinách nepříjemně dotýká obyvatel Teplic. Podle Hadvigy to stávající kamery neumějí a budou muset přijmout jiná opatření.

Kamerový systém, který v Teplicích měří intenzitu dopravy, může výrazně pomoci i řidičům. Dopravní analytický portál Odkaz totiž může řidičům posloužit k orientačnímu ověření aktuální dopravní situace.

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