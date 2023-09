Slalomáři z Kadaně si chtějí vytisknout trať, zatím marně shánějí peníze

„Půjde o unikátní trať. Chceme využít technologii 3D tištěného betonu, splyne tak více s okolím. Nebude to hranaté betonové koryto,“ popsal Petr Hoření z kadaňského oddílu vodního slalomu.

Další výhodou je větší bezpečnost. Překážky totiž nebudou mít ostré hrany, nýbrž zaoblené.

„Komunikujeme s firmou, která se touto technologií zabývá. Mimo jiné řešíme, zda by výroba probíhala přímo na místě, nebo by se vytiskly díly, které by se následně tady poskládaly,“ přiblížil Hoření.

Na projektu oddíl spolupracuje s bývalým reprezentantem ve vodním slalomu Jaroslavem Pollertem, který mimo jiné navrhoval některé olympijské dráhy.

Oddíl má projekt papírově zpracovaný. Překážkou k realizaci jsou však finance. Předpokládané náklady jsou kolem dvaceti milionů korun.

„Podali jsme žádost o dotaci k Národní sportovní agentuře, bohužel ale neprošla. Určitě to zkusíme znovu,“ dodal Hoření.