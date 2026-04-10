Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

  15:36
Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit. Podle starosty Jana Losenického (ODS) je areál o rozloze 180 hektarů na strategickém místě, kam se v budoucnu může Kadaň rozšiřovat.
Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Prodej představuje hrozbu, že nebudeme mít vliv na to, co se bude v areálu a s územím v budoucnu dít,“ uvedl Losenický s tím, že se město chce s krajem pokusit domluvit na formě převodu.

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

O podmínkách budou představitelé města a kraje jednat v následujících týdnech.

„Konkrétní návrhy podmínek bychom mohli mít do letošního června, ovšem samotné rozhodnutí o případném převodu bychom pravděpodobně nechali až na dobu po podzimních komunálních volbách. Půjde o zásadní krok,“ předestřel Losenický.

Kadaňská radnice si už nechala zpracovat studii udržitelnosti, která zmapovala současný provoz statku a navrhuje i jeho budoucí zefektivnění. Nyní je provoz ztrátový, ročně je v minusu kolem 10 milionů korun.

„Pokud by město mělo statek převzít, je důležité, aby to pro nás mělo ekonomický smysl,“ zmínil Losenický.

Areál by se mohl v budoucnu více otevřít veřejnosti, produkty by mohly odebírat kadaňské příspěvkové organizace, včetně škol. Za budoucí zachování statku pod městskou správou vznikla v minulých týdnech elektronická petice. Podepsalo ji necelá tisícovka lidí.

Zemědělských studentů je pořád méně, kraj zvažuje prodej školního statku

Snahu o získání statku schválili na své poslední schůzi kadaňští zastupitelé. Většina z nich nakonec hlasovala pro zahájení rozhovorů s krajem, část se však zdržela. Někteří zastupitelé totiž vyjádřili obavy z přetrvávající ztrátovosti provozu, která by mohla město zatížit i v budoucnu.

Areál funguje několik desítek let. Původně sloužil jako školní statek pro zemědělské obory střední školy v Kadani. Po jejich zániku už sem tolik studentů na praxe nemíří.

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Pohled na centrum Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o...

8. dubna 2026  12:19

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

