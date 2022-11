Město chce z obchodů udělat sociální dům, lidé podepisují už druhou petici

Radnice již obchodníkům nabídla náhradní prostory. „V objektu jsou v tuto chvíli tři nájemníci, kterým jsme nabídli k podnikání náhradní prostory, které jsou vzdušnou čarou 50 metrů od stávajícího místa, tedy ve stejné lokalitě. Lidé tam tedy o své obchody nepřijdou,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický (ODS).

Dům, kterému místní říkají Labyrint, podle restaurace, která tam dříve sídlila, město koupilo letos v červnu od soukromé společnosti za téměř 17 milionů korun už s plánem, že právě tady domov se zvláštním režimem vybuduje.

Na nákladnou přestavbu, která podle odhadů vyjde na sto milionů, chce do konce listopadu podat žádost o dotaci, a to z Národního plánu obnovy, kde je možnost získat až 80 procent nákladů, nebo z Integrovaného operačního programu (IROP). V případě, že se žádostí uspěje, mohlo by se stavbou začít už v příštím roce. Kapacita zařízení má být 35 klientů.

Provozovatelem bude Městská správa sociálních služeb Kadaň. „Provoz se neliší od provozu klasických domovů pro seniory, jenom je ta služba mnohem intenzivnější, 24 hodin a mnohem více zaměstnanců. Bude to služba, která je v síti sociálních služeb, proto může být hrazena státem přes kraje,“ řekl Losenický.

Části místních, ani obchodníkům, kteří tam mají své provozovny, se ale záměr nezamlouvá a podepisují už druhou petici. V první se sešlo přes 500 podpisů a autoři ji před pár dny odevzdali na radnici. Pod druhou petici chtějí organizátoři sbírat podpisy do prosince a odevzdat ji na jednání zastupitelů.

„Proti samotnému záměru vybudovat alzheimer centrum nic nemáme, ale umístění uprostřed sídliště je divný nápad. Uzme část veřejné zeleně, kdy část bude oplocená. Takový provoz sem nezapadá,“ uvedla členka petičního výboru Hana Vodrážková s tím, že budova by měla zůstat k veřejnému užívání, prostory by mělo město nechat podnikatelům, a zachovat tak služby pro obyvatele. „Město by se mělo zeptat lidí, třeba v referendu, co zde chtějí,“ dodala.

Radnice namítá, že záměr vybudovat toto zařízení má už delší dobu a vhodnější prostory nenašlo.

Někoho těší konec restaurace

Jedním z podnikatelů, kteří budou muset svoji činnost přemístit, je Karel Hrošek. Obchod s potravinami tu má přes dvacet let.

„Nechce se mi stěhovat, rád bych tu zůstal. Město nám sice nabídlo náhradní prostory, které jsou i o něco větší, ale mají horší polohu. Lidem z nejbližšího okolí, což je i dost starších lidí, to zkomplikuje možnost nakoupit si,“ říká.

Názory lidí ze sousedství se různí. Starší vítají, že mají obchody blízko a nechtějí o ně přijít. Jiné těší, že skončila hlučná restaurace, kde se pořádaly koncerty, a co bude s budovou dál, je jim jedno. Zazněl i názor, že město by tam mělo podporovat podnikání, aby lokalita více ožila.

Dům s chystaným typem péče v 18tisícovém městě není. Pro lidi se sníženou soběstačností jsou vyčleněna lůžka v nemocnici. Podle radnice ale poptávka po tomto typu služby stoupá.