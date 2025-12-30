Zemědělských studentů je pořád méně, kraj zvažuje prodej školního statku

Miroslava Strnadová
  9:14
Ústecký kraj zvažuje prodej školního statku Jezerka u Kadaně. Oproti minulým letům sem totiž jezdí na praxe čím dál méně studentů – budoucích sedláků a provoz areálu je pro samosprávu nákladný.
Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Statek hospodaří zhruba na 400 hektarech zemědělské půdy. Chová hovězí dobytek, kozy, koně, slepice, kachny a další zvířata. Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové však o záměru prodeje ještě nebylo definitivně rozhodnuto.

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

„V současné době se řeší, jakým způsobem bude se statkem naloženo. Jasněji by mělo být do poloviny roku 2026,“ přiblížila mluvčí.

Areál funguje několik desítek let. Původně sloužil jako školní statek pro zemědělské obory střední školy v Kadani. Po jejich zániku už sem tolik studentů na praxe nemíří.

„Statek využívají pro účely praktické výuky již pouze dvě další střední školy zřízené krajem, které však mají možnost zajišťovat potřebnou praxi v jiných zařízeních,“ dodala Fraňková.

O areál již projevila zájem kadaňská radnice. Podle starosty Jana Losenického (ODS) si město nechá do března zpracovat studii udržitelného rozvoje statku. „Chceme vědět, jestli bychom provoz ekonomicky utáhli. Pokud by to dávalo smysl, vstoupili bychom s Ústeckým krajem do jednání o nějaké formě převodu,“ uvedl starosta.

Osobně se domnívá, že provoz pod městem by byl smysluplný. Produkty by totiž mohly odebírat městské organizace jako školy a školky. Možný rozvoj vidí i v agroturistice.

