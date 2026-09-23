Drama v Kadani. Cizinci vytáhli pistoli na dva muže, hrozili pomocí překladače

Případ se odehrál v sobotu. „Obvinění muži měli přistoupit k dvojici poškozených, přičemž jeden z nich měl vytáhnout z tašky plynovou pistoli a namířit ji na hlavu jednoho z mužů se slovy, že chce drogy, jinak ho zabije. Současně měl druhou rukou uchopit dalšího poškozeného kolem krku a přiložit mu hlaveň pistole k hrudi,“ popsal policejní mluvčí David Novák.
Prostřednictvím překladače v mobilním telefonu obvinění opakovaně požadovali marihuanu. Poškození následně chtěli utéct, jeden z pachatelů v ten moment dvakrát vystřelil. Obviněným se pak podařilo muže doběhnout a znovu na ně mířili zbraní.
„Celá situace vyústila ve fyzickou potyčku mezi jedním z obviněných a poškozeným. Muži se měli vzájemně přetahovat a strkat. Svého jednání měli zanechat až ve chvíli, kdy je okřikli přihlížející. Této situace využil jeden z poškozených, který utekl a přivolal policii,“ uvedl Novák.
Přítomní svědci útočníky zadrželi do doby, než dorazila hlídka.
Proč si pachatelé vybrali právě tyto dva muže, není jasné. Policie na dotaz uvedla, že s ohledem na vyšetřování nemůže sdělit bližší informace.
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Oba cizinci, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, jsou obvinění z loupeže, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Hrozí jim tak až desetiletý trest. Vyšetřovatelé podali návrh na vazbu.
„Případ zároveň ukazuje, jak důležitou roli může sehrát všímavost a odvaha svědků. Přesto však doporučujeme, aby se lidé v podobných situacích nesnažili zasahovat na vlastní pěst, pokud by tím mohli ohrozit své zdraví nebo život. Vždy je nejbezpečnější co nejdříve kontaktovat linku 158 a předat policistům co nejpřesnější informace o průběhu události,“ doplnil mluvčí Novák.