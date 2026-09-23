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Drama v Kadani. Cizinci vytáhli pistoli na dva muže, hrozili pomocí překladače

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  10:09

Plynová pistole, kterou obvinění údajně mířili na dva muže v Kadani. | foto: Policie ČR

Dva cizinci vytáhli na veřejném místě v Kadani na Chomutovsku na dva jiné muže zbraň a vyhrožovali jim smrtí, pokud útočníkům neobstarají drogy. Jednalo se o plynovou pistoli, ze které agresoři dvakrát vystřelili, když se poškození pokusili utéct. Pachatele nakonec zadrželi svědci. Kriminalisté už je obvinili.

Případ se odehrál v sobotu. „Obvinění muži měli přistoupit k dvojici poškozených, přičemž jeden z nich měl vytáhnout z tašky plynovou pistoli a namířit ji na hlavu jednoho z mužů se slovy, že chce drogy, jinak ho zabije. Současně měl druhou rukou uchopit dalšího poškozeného kolem krku a přiložit mu hlaveň pistole k hrudi,“ popsal policejní mluvčí David Novák.

Prostřednictvím překladače v mobilním telefonu obvinění opakovaně požadovali marihuanu. Poškození následně chtěli utéct, jeden z pachatelů v ten moment dvakrát vystřelil. Obviněným se pak podařilo muže doběhnout a znovu na ně mířili zbraní.

„Celá situace vyústila ve fyzickou potyčku mezi jedním z obviněných a poškozeným. Muži se měli vzájemně přetahovat a strkat. Svého jednání měli zanechat až ve chvíli, kdy je okřikli přihlížející. Této situace využil jeden z poškozených, který utekl a přivolal policii,“ uvedl Novák.

Přítomní svědci útočníky zadrželi do doby, než dorazila hlídka.

Proč si pachatelé vybrali právě tyto dva muže, není jasné. Policie na dotaz uvedla, že s ohledem na vyšetřování nemůže sdělit bližší informace.

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Oba cizinci, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, jsou obvinění z loupeže, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Hrozí jim tak až desetiletý trest. Vyšetřovatelé podali návrh na vazbu.

„Případ zároveň ukazuje, jak důležitou roli může sehrát všímavost a odvaha svědků. Přesto však doporučujeme, aby se lidé v podobných situacích nesnažili zasahovat na vlastní pěst, pokud by tím mohli ohrozit své zdraví nebo život. Vždy je nejbezpečnější co nejdříve kontaktovat linku 158 a předat policistům co nejpřesnější informace o průběhu události,“ doplnil mluvčí Novák.

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