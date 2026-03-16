Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony

Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra Hossnera. Důvodem je podezření, že mohl svým jednáním v roce 2024 naplnit skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku úmyslně nebo z nedbalosti. Věc se týká nákupu rehabilitační společnosti.

Dnešní Nemocnice Kadaň | foto: Nemocnice Kadaň

Současný jednatel nemocnice Martin Krušina zadal vypracování odborného posudku ohledně akvizice obchodního podílu společnosti ARC-MED za 16 milionů korun. Z posudku odhadce vyplývá, že cena byla značně nadhodnocena a neodpovídala její reálné tržní hodnotě.

„Posudek nezávislého odhadce v oboru oceňování majetku je důkazem, že tržní hodnota byla v době prodeje maximálně 5,6 milionu korun,“ uvedl Krušina.

Nemocnice v Kadani žaluje exšéfa o 26 milionů, radnice se chce soudu vyhnout

Rozdíl cen je 10,4 milionu korun. Bývalý jednatel tak podle Krušiny mohl způsobit nemocnici škodu v řádech milionů korun. „A dopustit se jednání v rozporu se zájmy společnosti a v rozporu s povinností řádně hospodařit s prostředky nemocnice,“ uvedl Krušina.

Doplnil, že musí hájit zájmy nemocnice, proto se kvůli důvodnému podezření na pochybení bývalého jednatele obrátil na policii.

Neoprávněně vydělal 53 milionů, viní exředitele nemocnice. Pomsta, reaguje on

Společnost ARC-MED provozovala rehabilitace v nemocnici v Kadani a v Klášterci nad Ohří.

Vyjádření Hossnera se ČTK sehnat zatím nepodařilo.

Loni pak Městská nemocnice v Kadani zažalovala Hossnera o sumu 25,9 milionu korun. Jde o částku představující údajně neoprávněně vyplacené mzdy a související odvody za jeho osmileté působení, kdy zastával souběžně funkce ředitele a jednatele. Hossner v tomto ohledu pochybení odmítá.

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

Jestli troubili? Jsem hluchý. Za střet v protisměru na dálnici má senior podmínku

Devětasedmdesátiletý senior Václav Nezbeda v jednací síni Okresního soudu v...

Nejpřísnější možný podmíněný trest uložil Okresní soud v Lounech devětasedmdesátiletému řidiči, který loni v květnu ujel zhruba kilometr v protisměru na dálnici D7. Podle spisu senior ohrozil...

Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony

Dnešní Nemocnice Kadaň

Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra Hossnera. Důvodem je podezření, že mohl svým jednáním v roce 2024 naplnit skutkovou podstatu trestného...

16. března 2026  12:14

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se...

16. března 2026  11:05

Dril a kázeň. Jak bývalý voják Koloušek zvedal ústecké volejbalisty

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Barážový klub Ústí nad Labem? Už to neplatí! Potřetí za sebou nebude ústecké volejbalisty stresovat strach ze ztráty extraligy, letos si v základní části vybojovali dvanácté místo a přímou záchranu....

16. března 2026  10:17

Stačí zařvat a hned se píská. Ukňourané, vyčítal Frťala po remíze v Liberci

Teplický stoper Jakub Jakubko těsně brání Raimondse Krollise z Liberce.

Deset žlutých karet a navrch jedna červená? Na jeden ligový zápas docela hodně. I kouč fotbalových Teplic Zdenko Frťala se po nedělní remíze 1:1 v Liberci divil. „Stačí zařvat, spadnout, hned se...

16. března 2026  10:12

Děčín promění prostor před hlavním nádražím, chce mu vrátit důstojný vzhled

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly projde postupnou proměnou. Práce mají začít podle nově zpracovaného manuálu městského architekta Lukáše Housera ještě letos. Náklady...

16. března 2026  9:19

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:25

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu...

U jezera Matylda v Mostě vznikne nová pumptracková dráha. Ta je určená pro jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu, je plná vln a klopených zatáček. Jezdec k pohybu nepoužívá šlapání či...

15. března 2026  10:03

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním křídle památky zkoumali vzácné nástěnné malby, které jsou z velké části dosud ukryté pod novějšími...

14. března 2026  8:28

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Antonín Kinský a experti Tomáš Grigar (nahoře) a Laco Bittner (dole).

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

