Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony

Současný jednatel nemocnice Martin Krušina zadal vypracování odborného posudku ohledně akvizice obchodního podílu společnosti ARC-MED za 16 milionů korun. Z posudku odhadce vyplývá, že cena byla značně nadhodnocena a neodpovídala její reálné tržní hodnotě.
„Posudek nezávislého odhadce v oboru oceňování majetku je důkazem, že tržní hodnota byla v době prodeje maximálně 5,6 milionu korun,“ uvedl Krušina.
Rozdíl cen je 10,4 milionu korun. Bývalý jednatel tak podle Krušiny mohl způsobit nemocnici škodu v řádech milionů korun. „A dopustit se jednání v rozporu se zájmy společnosti a v rozporu s povinností řádně hospodařit s prostředky nemocnice,“ uvedl Krušina.
Doplnil, že musí hájit zájmy nemocnice, proto se kvůli důvodnému podezření na pochybení bývalého jednatele obrátil na policii.
Společnost ARC-MED provozovala rehabilitace v nemocnici v Kadani a v Klášterci nad Ohří.
Vyjádření Hossnera se ČTK sehnat zatím nepodařilo.
Loni pak Městská nemocnice v Kadani zažalovala Hossnera o sumu 25,9 milionu korun. Jde o částku představující údajně neoprávněně vyplacené mzdy a související odvody za jeho osmileté působení, kdy zastával souběžně funkce ředitele a jednatele. Hossner v tomto ohledu pochybení odmítá.