Nemocnice v Kadani se snaží lákat nové doktory, postaví pro ně rodinné domy

Cílem záměru je přilákat do nemocnice nové vysoce kvalifikované zaměstnance a udržet si je. Možnost bydlení v rodinném domě rozšíří nabídku stávajících benefitů, které již nemocnice nabízí. Jedním z nich je bydlení v městském bytě.

„Nabídku dosud využili převážně lékaři, kteří k nám přicházejí přímo po ukončení studia nebo se stěhují do Kadaně z jiných koutů Česka i ze zahraničí. V několika případech bydlení v městském bytě využily i zdravotní sestry. Vybraným lékařům, primářům, vedoucím lékařům, tedy klíčovým zaměstnancům nemocnice, bych rád nyní nabídl možnost vlastního bydlení v rodinném domě, a tím bych, věřím, zajistil jejich ‚usazení‘ v našem městě. Současná praxe poskytování benefitů včetně příspěvků na dopravu, stipendií, náborových příspěvků a podobně se setkává s kladným ohlasem, a rád bych tedy tuto nabídku ještě rozšířil,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Hossner.

Pozemky pro výstavbu by poskytlo město, a to v místní části Pokutice. Jde o plochu, kde by mohlo vzniknout až 14 parcel pro rodinné domy. Vedení radnice se záměr líbí.

„Je to dobrý nápad, jak přilákat do nemocnice zaměstnance a udržet si je,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že o konkrétní podobě realizace záměru se jedná.

Nemocnice zpracuje projektovou dokumentaci a následně se chce pustit do výstavby. Podle jejího ředitele by mohly první domy stát za dva až tři roky. Výše nájemného se má odvíjet v poměru k několikamilionovým nákladům na výstavbu domu.