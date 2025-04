16:00

Městská nemocnice v Kadani chce po svém bývalém jednateli a řediteli Petru Hossnerovi zaplatit 53 milionů korun. Mzdu za funkci ředitele, ve které působil osm let, prý pobíral neoprávněně. Hossner to odmítá a tvrdí, že jde o mstu za to, že žaluje nemocnici za nezákonnou výpověď. Hospodaření špitálu zkoumají auditoři.