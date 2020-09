Nemocnice odmítla pacientku s bolestmi, ředitel řeší postupy na příjmu

Svůj příběh žena zveřejnila na sociální síti, za dva týdny ho sdílelo přes dvacet tisíc lidí. „Jediné, co zdravotníky v Kadani zajímalo, je, jestli mám covid-19,“ vzpomíná paní Wittmannová.

Ženě se udělalo zle v první polovině zářijového týdne. Nejdříve zavolala do kadaňské nemocnice, aby zdravotníkům popsala obtíže – bolest kloubů, zimnice, bolest hlavy, vysoká horečka a hlavně velmi silná bolest zad a levého boku.

„Aniž by se mě snažili dostat do nemocnice, dozvěděla jsem se, že mám vydržet do rána, že se rozhodnout, co se mnou,“ vypráví.

Přes noc se její zdravotní stav nezlepšoval, druhý den ji proto rodina odvezla do kadaňské nemocnice. Na vyšetření musela několik desítek minut čekat na chodbě.

„Vyšla sestra a hned ‚vy jste ta s covidem? Tady nemůžete sedět, běžte támhle do rohu‘. Partner se proti tomu ohradil, že jak může vědět, že je to covid,“ pokračuje ve vyprávění žena.

Když se konečně dostala k lékaři, sdělila mu své podezření na zánět ledvin.

„Onemocnění jsem už prodělala a příznaky byly stejné. Přesto to neřešil. Udělal mi jen základní vyšetření, stěry z úst a nosu, odebrali krev. Po další hodině čekání v bolestech, bez léků na její utlumení, mě poslali domů s tím, že mi druhý den zavolají výsledky na covid-19 a že mám brát brufen a paralen,“ popisuje.

I s negativním testem ji odmítli hospitalizovat

Její zdravotní stav se však nadále zhoršoval, rodina proto ještě týž den ve večerních hodinách zavolala záchranku a dostala se opět do nemocnice v Kadani. Tam se dozvěděla, že test na covid-19 byl negativní. Hospitalizovat ji však odmítli s tím, že není místo, a poslali ji domů s antibiotiky.

Druhý den ženu odvezl partner do nemocnice v Mostě, kde jí udělali vyšetření. Výsledek - zánět ledvin. V mostecké nemocnici ležela pět dní.

„Panika před covidem zastiňuje všechny ostatní nemoci, které jsou tomu trochu podobné. Raději nebudeme léčit, nechceme ji v nemocnici, ona má covid,“ zaráží Wittmannovou přístup kadaňské nemocnice.

Od ředitele žádná omluva nepřišla, lituje pacientka

Ředitel nemocnice Petr Hossner nechtěl zdravotní stav pacientky komentovat s tím, že k tomu nemá její souhlas. Současně upozornil, že jsou s pacientkou v kontaktu a ustanovil vyšetřovací odbornou komisi, která má případ prověřit.

„Komise se bude rovněž zabývat i postupy na urgentním příjmu naší nemocnice celkově, a to i z důvodu, že chci zachovat vysokou míru profesionality zaměstnanců, jejichž práce si i v této obtížné době pandemie covid-19 velmi vážím,“ dodal Hossner.

Ve středu se paní Wittmannová s ředitelem kadaňské nemocnice setkala. „Pan ředitel chtěl slyšet můj pohled na situaci. Jak se to stalo, aby to prošetřil a mohl se k tomu vyjádřit písemně,“ sdělila Wittmannová.

„Kdy se tak stane, nevím, termín mně a mému právnímu zástupci nesdělil. Schůzka pro mě byla zklamáním, ze strany pana ředitele žádná omluva nepřišla, ani sebemenší lítost nad celou situací,“ dodala Wittmannová. Další kroky řeší se svým právníkem.

Omluvy se dočkala od starosty města, které je zřizovatele nemocnice. „Byl jediný, kdo se formálně omluvit, a to v pořadu 168 hodin,“ doplnila.