Kadaň promění obchodní komplex v sociální dům, protesty místních utichly

„Samotná stavba by měla být dokončena příští rok na jaře. Nějakou dobu však bude trvat vybavení a zajištění provozu po personální stránce. Se zprovozněním proto počítáme v roce 2026,“ uvedl kadaňský starosta Jan Losenický (ODS).

O chod zařízení se bude starat Městská správa sociálních služeb Kadaň. Služba bude určena pro klienty s nízkou mírou soběstačnosti, s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností. „Provoz se neliší od provozu klasických domovů pro seniory, jenom je ta služba mnohem intenzivnější – 24 hodin denně – a je mnohem více zaměstnanců,“ popsal již dříve starosta.

Protesty místních obyvatel, které před několika měsíci záměr na přestavbu komplexu a vznik této služby ve městě provázely, podle vedení radnice utichly. „Odpor byl umělý. Strašení, že budou po okolí chodit bezprizorní nemocní senioři, bylo nemístné,“ poznamenal nyní Losenický.

Vedení radnice a někteří zastupitelé se tehdy jeli podívat do obdobných zařízení v jiných městech. „Většinou jsou v sídelních oblastech jako u nás, není to nikde na ‚vídrholci‘. Je to klidné prostředí, nikoho neruší,“ zmínil Losenický.

Objekt město koupilo před dvěma lety za téměř 17 milionů korun už s plánem, že zde vybuduje domov se zvláštním režimem. Poptávka po takové službě totiž v regionu stoupá a specializované pracoviště tady chybí. Část klientů je nyní umístěna v prostorách nemocnice, další jsou v sociálních zařízeních v okolních městech.

Podnikatelé, kteří v komplexu měli své provozovny, se přestěhovali jinam.