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Kadaňský klášter alžbětinek se po třech staletích poprvé otevřel veřejnosti. Památku z poloviny 18. století nedávno koupilo město Kadaň a v neděli do jejích útrob pustilo davy zvědavých návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout místa, kde řádové sestry zanechaly původní nábytek, staré náčiní i desítky let prachu. Radnice nyní pro rozsáhlý konvent hledá budoucí využití a plánuje proměnu rozlehlé zahrady. Obnova barokního komplexu ale potrvá desítky let.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Památku před nedávnem koupilo město Kadaň za 29 milionů korun od Konventu sester alžbětinek v Praze. Minulou neděli tam radnice pustila zvědavé návštěvníky.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Zájemci si mohli prohlédnout místa, kde řádové sestry zanechaly původní nábytek a vybavení, staré náčiní i desítky let prachu.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Řádové sestry alžbětinky se tradičně staraly o nemocné a staré lidi, což znamenalo neustálou péči o obrovské množství ložního prádla. V prádelně měly k dispozici velký průmyslový mandl.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Na stropě klášterní jídelny se dochovaly krásné malby s křesťanskou tematikou.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Nápis clausura označuje veřejnosti nepřístupnou část kláštera, která je vyhrazena výhradně pro život a modlitby řeholnic.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Jeden z pokojů, který alžbětinky obývaly. Do těchto prostor se veřejnost zatím nedostane, v budoucnu je chce ale nechat radnice uklidit a zpřístupnit také.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
V pokojích zůstalo po alžbětinkách několik věcí - různé náčiní, postele nebo nábytek.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Zájem o prohlídky několik desítek let opuštěné budovy byl obrovský. „Těší nás, že přijíždějí i lidé mimo Kadaň. Tento typ staveb zkrátka vzbuzuje zvědavost. Není to jen běžné otevření po nějakém čase, ale je to vůbec poprvé za tři sta let, co je klášter takto zpřístupněný,“ uvedl starosta Jan Losenický (ODS), který byl jedním z průvodců.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Klášter je několik desítek let nevyužívaný. Památkově chráněná budova vyžaduje nákladnou rekonstrukci.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
V klášterní kuchyni zůstala kromě zaprášeného nádobí i stará váha.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Během prohlídek zaznívaly nejčastěji otázky typu: Co s klášterem bude dál? nebo Kolik to bude stát? O budoucím využití však radnice zatím nemá zcela jasno.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Kadaňský klášter alžbětinek z poloviny 18. století se nachází na Špitálském náměstí. Jde o lokalitu na pomezí historického centra a rezidenční zóny. Takto vypadá vnitřní zahrada kláštera.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Areál má šanci proměnit se v otevřený prostor, kde se propojují dějiny se současností. Podle starosty se nabízejí různé možnosti využití, například pro sociální služby, vzdělávání či kulturu.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Obnova areálu bude postupná a časově náročná. „Zkušenosti z jiných měst ukazují, že takový projekt zabere spíše desítky let než jen několik roků,“ upozornil starosta Losenický.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Součástí klášterního komplexu je rozlehlá zahrada. Tu chce radnice zpřístupnit jako první, vzniknout by zde mohla bylinková zahrada.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Statika budovy je v dobrém stavu a střecha nepotřebuje kromě drobných vysprávek zásadní zásah. Aktuálně největším problémem je tak dřevomorka. „Zatím se objevila v jedné místnosti. Je potřeba ji lokalizovat, nepustit dál a vyhubit,“ řekl starosta Losenický.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Komplex sloužil jako špitál a charitní centrum až do 20. století, kdy byl postupně opuštěn.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Součástí klášterního areálu je kostel svaté Rodiny, dokončený v roce 1763, představuje vrcholné dílo barokní sakrální architektury s cennými freskami a původním mobiliářem.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES