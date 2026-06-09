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OBRAZEM: Obrázky svatých i staré postele. Kadaň ukázala koupený klášter alžbětinek

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  16:30
Kadaňský klášter alžbětinek se po třech staletích poprvé otevřel veřejnosti. Památku z poloviny 18. století nedávno koupilo město Kadaň a v neděli do jejích útrob pustilo davy zvědavých návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout místa, kde řádové sestry zanechaly původní nábytek, staré náčiní i desítky let prachu. Radnice nyní pro rozsáhlý konvent hledá budoucí využití a plánuje proměnu rozlehlé zahrady. Obnova barokního komplexu ale potrvá desítky let.
Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani. Klášter alžbětinek v Kadani.

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