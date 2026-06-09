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OBRAZEM: Obrázky svatých i staré postele. Kadaň ukázala koupený klášter alžbětinek
Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla
Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...
Dvě mrtvá miminka v jeden den. Lékaři se nedrželi postupů, odhalila kontrola
Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a...
Záchranáři zasahovali na svatbě na Děčínsku, hosté se otrávili kanabinoidy
Nezapomenutelnou svatební hostinu zažili v sobotu hosté oslavy v Horním Podluží na Děčínsku. Dobré jídlo a dostatek pití totiž doplnila ingredience, která některým z nich zajistila nejen setkání s...
Roční nájem vydělá za čtyři dny. Specifická situace, hájí město dohodu s hoteliérem
Osmnáct hotelových pokojů za necelých 100 tisíc korun ročně. Chomutovští radní schválili novou nájemní smlouvu s provozovatelem místního Hotelu Arena. Opozice mluví o velmi nevýhodném obchodu a...
Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska
Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior,...
Více lidí i lodí. V Českém Švýcarsku po pauze znovu otevřou Edmundovu soutěsku
Jedna z největších turistických atrakcí Českého Švýcarska - Edmundova soutěska by se měla veřejnosti znovu otevřít během příštího týdne. Přesný termín bude záviset na počasí. Definitivní rozhodnutí...
Psa kvůli štěkání svázal, ten trpěl dny sám v domě. Měl jsem nervy v tahu, hájí se muž
Okresní soud v Lounech uložil podmínku a pětiletý zákaz chovu zvířat pětapadesátiletému Jiřímu Svobodovi, jenž podle obžaloby hodně svérázným způsobem potrestal psa za štěkání a vytí - zvířeti svázal...
Dovolená ne, ještě trénink! České házenkářky dřou a ladí na domácí Euro
Na dovolenou o týden později. České reprezentační házenkářky se před letní siestou sešly v Lovosicích, aby se herně naladily na domácí prosincové Euro.
Dvě mrtvá miminka v jeden den. Lékaři se nedrželi postupů, odhalila kontrola
Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a...
Pusťte na WC i kolemjdoucí, žádají Litoměřice restaurace. Zadarmo to nebude
Najít ve městech veřejné toalety bývá pro turisty i místní oříšek. Litoměřická radnice proto spustí projekt WC Gratis. Restauracím a kavárnám nabídne roční příspěvek dvacet tisíc korun za to, že...
OBRAZEM: Obrázky svatých i staré postele. Kadaň ukázala koupený klášter alžbětinek
Kadaňský klášter alžbětinek se po třech staletích poprvé otevřel veřejnosti. Památku z poloviny 18. století nedávno koupilo město Kadaň a v neděli do jejích útrob pustilo davy zvědavých návštěvníků....
Roční nájem vydělá za čtyři dny. Specifická situace, hájí město dohodu s hoteliérem
Osmnáct hotelových pokojů za necelých 100 tisíc korun ročně. Chomutovští radní schválili novou nájemní smlouvu s provozovatelem místního Hotelu Arena. Opozice mluví o velmi nevýhodném obchodu a...
Tragédie na Litoměřicku. Po čelním střetu s autem zemřela cyklistka
Tragická dopravní nehoda se stala v pondělí odpoledne na Litoměřicku. Po čelním střetu s osobním automobilem tam zemřela cyklistka. Žena i přes okamžitou pomoc záchranářů a svědků podlehla svým...
Legenda Motl návrat ani Čau ve finále neřešil: Nechtěl jsem nikomu zaclánět
Čau ve finále!? Mohl to být pikantní příběh, jak i v házenkářském důchodu Jiří Motl pozlatil svoji báječnou kariéru, ale Lovosice ho pro něj nenapsaly. Legenda ukončila v prvním zápase uplynulé...
Na vrchu Raná havaroval paraglidista, utrpěl středně vážná zranění
V oblasti vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista. U nehody zasahovali záchranáři i vrtulník pražské letecké záchranné služby.
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Bratři obdivují Kašovy i Tkachuky: Uvidíme, zda budeme na góly, nebo bojovníci
Amerika opěvuje dravé bratry Tkachuky, Slovensko má vznětlivé Pospíšily, Litvínov sází na kreativní sourozence Kašovy. Bratrskou symbiózu možná objeví i hokejový Chomutov, v jehož prvoligovém dresu...
Strach i bezmoc. Inspekce popsala školu, kde se řešily urážky učitele vůči Romce
Dusno ve sborovně, odchody učitelů a bezmoc studentů. Česká školní inspekce (ČŠI) zjistila problematickou atmosféru na soukromé střední škole Educhem v Meziboří na Mostecku. Inspektoři tam zamířili...