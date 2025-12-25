Výstava kombinuje originální archeologické nálezy s přesnými replikami. „Návštěvníci si zde porovnají originální nálezy s replikami z té doby,“ uvedla archeoložka Kateřina Hošková.
Představeny jsou novinky doby laténské, jako bylo zavádění rotačního žernovu na mletí obilí, hrnčířského kruhu a budování prvních měst, takzvaných oppid.
„Velmi atraktivní je rekonstrukce bojovnického hrobu ze Staňkovic u Žatce,“ doplnila Hošková.
Část expozice je věnována střednímu Poohří a nálezům z regionu: keramice, sponám, kruhovým šperkům a zbraním. Na mapě jsou vyznačena místa, kde byly prozkoumány laténské objekty.
Výstava, která potrvá do 28. února, nabízí i interaktivní část a doprovodné programy. Návštěvníci si mohou třeba vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu.