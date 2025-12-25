Jak žili Keltové v Poohří. Výstava v klášteře ukazuje i bojovnický hrob

Autor:
  8:46
Obraz každodenního života Keltů obývajících území středního Poohří zprostředkovává výstava s názvem Keltská Agara ve františkánském klášteře v Kadani. Návštěvníci se seznámí s mnoha aspekty jejich života – ať jde o bydlení, řemesla, vojenství, pohřbívání, či o technologické novinky laténské doby, která se datuje zhruba do posledních 500 let před naším letopočtem.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů. | foto: Jiří Hub

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
8 fotografií

Výstava kombinuje originální archeologické nálezy s přesnými replikami. „Návštěvníci si zde porovnají originální nálezy s replikami z té doby,“ uvedla archeoložka Kateřina Hošková.

Představeny jsou novinky doby laténské, jako bylo zavádění rotačního žernovu na mletí obilí, hrnčířského kruhu a budování prvních měst, takzvaných oppid.

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
8 fotografií

„Velmi atraktivní je rekonstrukce bojovnického hrobu ze Staňkovic u Žatce,“ doplnila Hošková.

Část expozice je věnována střednímu Poohří a nálezům z regionu: keramice, sponám, kruhovým šperkům a zbraním. Na mapě jsou vyznačena místa, kde byly prozkoumány laténské objekty.

Výstava, která potrvá do 28. února, nabízí i interaktivní část a doprovodné programy. Návštěvníci si mohou třeba vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozhodl v neveřejném zasedání. Nejdéle...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Jak žili Keltové v Poohří. Výstava v klášteře ukazuje i bojovnický hrob

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.

Obraz každodenního života Keltů obývajících území středního Poohří zprostředkovává výstava s názvem Keltská Agara ve františkánském klášteře v Kadani. Návštěvníci se seznámí s mnoha aspekty jejich...

25. prosince 2025  8:46

Levné pivo, kouzelné Vánoce. Česko miluji, září novozélandský basketbalista

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Česko, země zaslíbená pro basketbalistu Isaaca Davidsona. Užívá si atmosféru Vánoc, která je jiná než na jeho rodném Novém Zélandu, užívá si i ceny mírnější než v Aucklandu. „Pivo tady máte o dost...

25. prosince 2025  8:32

„Nekopla“ pomáhají. Amatérský klub z Ústí vybral pro děti už přes milion korun

Tomáš Hon (vpravo) a Pavel Přibyl z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem...

Tvrdí o sobě, že jsou nekopla, a pro širokou sportovní veřejnost jsou bezejmenní. Přestože futsalisté Lokomotifu Ústí nad Labem hrají jen pralesní soutěže, pomáhají na ligové úrovni. Během třinácti...

24. prosince 2025  10:30

Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

Vietnamská tržnice v Hřensku. Vše musí do konce roku z chodníku pryč – stoly se...

Turisty oblíbené Hřensko na Děčínsku, zasazené do malebné krajiny mezi řeku Labe a skalní masivy Českého Švýcarska, se pomalu mění. Z „obchodního bulváru“ podél říčky Kamenice začaly z chodníků mizet...

24. prosince 2025  9:44

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Krušnohorské hračky. Světový fenomén v Německu vydělává, u nás přišel zmar

Premium
Typické seiffenské figury

Krušnohorské hračky jsou světový fenomén. Nádherná ruční práce je velmi drahá a do hor láká tisíce turistů a nakupujících, zejména tedy v předvánočním období. Ovšem jen ta Made in Germany. Na české...

23. prosince 2025

Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.

Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...

23. prosince 2025  11:47

Já nic neprovedl, co si vymýšlej. Jak policie zadržela podezřelé z 13 let staré vraždy

Policie zadržela muže podezřelého z vraždy

Policie ukázala záběry ze zadržení dvou lidí, kteří jsou obvinění z vraždy muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání už v roce 2012. Jeho ostatky se našly letos v dubnu. Za skutek jim hrozí nejvyšší možný...

23. prosince 2025  10:13

Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila provoz, vlaky nabíraly zpoždění

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do...

22. prosince 2025  12:33,  aktualizováno  13:44

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Chcete mě? Basketbalový českoběžník Autrey se ukázal v Ústí: Tady je můj domov!

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Patří k zahraničním ikonám Národní basketbalové ligy a jako bumerang se do ní po štacích za hranicemi vrací. I teď? Šestatřicetiletý americký rozehrávač či křídelník Lamb Autrey ukončil angažmá v...

22. prosince 2025  12:42

Jsou čtyři a chystaly se roky. Nové stezky provedou Šluknovem a okolím

Naučná stezka svobody je společným projektem Sdružení Paměť, města Vyšší Brod a...

Ve Šluknově a okolí si lidé mohou projít čtyři nové naučné trasy, které představují přírodní, ale i kulturně-historické zajímavosti. Jedná se o ucelenou síť takzvaných Šluknovských stezek, na jejichž...

22. prosince 2025  7:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.