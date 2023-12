Kadaň kupuje chátrající hotel na náměstí, budou v něm byty pro střední třídu

„V současné době je to největší a nejvýraznější chátrající budova na náměstí. Obnova bude nejen estetický, ale i sociální a ekonomický přínos zvyšující atraktivitu náměstí,“ uvedl starosta Jan Losenický (ODS).

Radnice tam plánuje 25 bytů. Starosta předpokládá, že se náklady vyšplhají na částku přes sto milionů. „Objekt je staticky v pořádku, dlouhé roky je ale nevyužívaný. Na financování opravy budeme hledat vhodný dotační titul,“ doplnil Losenický s tím, že by si přál, aby vše bylo hotové do tří let.

Městské byty bude Kadaň pronajímat. Nepůjde o žádné sociální bydlení, ale o standardní pro střední třídu a pro klíčové pracovníky, které Kadaň potřebuje – například učitele, zdravotníky či policisty. Přízemí objektu bude pronajímáno službám.

Hotel Svoboda je někdejší hotel Slovan postavený v roce 1890 na místě zbořeného pivovaru. Například po roce 1918 nabízel hostům 42 luxusních pokojů.

V současné době má Kadaň ve svém vlastnictví zhruba 700 bytů. Podle starosty je poptávka po bydlení velká. Byty proto staví jak soukromé subjekty, tak město. V brzké době začne třeba přestavba ubytovny Slovan, kterou Kadaň koupila před několika lety. Vznikne tady 38 bytů, které chce radnice pronajímat především mladým lidem do 35 let.