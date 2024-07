Město chce zpět cennosti odvezené komunisty, současný vlastník se vydání brání

Kadaňská muzejní historie sahá do 19. století. V 70. letech minulého století tamní muzeum, jako řadu dalších malých institucí v zemi, komunistický režim zrušil. Kadaňské sbírky čítající několik tisíc předmětů byly z města odvezeny.

Kadaň chce část svých exponátů zpět, aby se s nimi mohla pochlubit návštěvníkům města. Jedná se o zhruba stovku předmětů. Město by je vystavilo mimo jiné i v nedávno opravených muzejních prostorech. Se žádostí se radnice obrátila na Ústecký kraj, který je zřizovatelem Oblastního muzea v Chomutově.

„Naše muzeum je po pětadvacetileté existenci po znovuobnovení fungování dostatečně připravené na to, aby se staralo o kadaňské dědictví,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický (ODS) s tím, že jednání o návratu předmětů začal už v minulém volebním období neformálně jeho předchůdce Jiří Kulhánek. Letos Kadaňští zaslali na kraj oficiální žádost, schválenou zastupitelstvem, o převedení části sbírky.

Podle náměstka hejtmana pro kulturu Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) by se z historického i etického hlediska měly předměty do Kadaně vrátit. K tomu ale zřejmě nedojde.

„Jedinou právně zodpovědnou osobou za současnou chomutovskou sbírku i podle ministerstva kultury je paní ředitelka muzea, která se v souladu se zákonem obává, že ztrátou některých sbírkových předmětů by byla narušena hodnota chomutovské sbírky, za kterou odpovídá. Z tohoto důvodu jí nemůže Ústecký kraj převedení předmětů přikázat, i když je na tom politická shoda,“ uvedl Řehák.

Chomutov: Reálná je pouze zápůjčka

„Tento krok by sbírku jako celek nenahraditelným způsobem znehodnotil. Za padesát let se ukotvily v chomutovské sbírce a navazují na ně další věci. Ve chvíli, kdy některé věci vyjmete, vzniknou tam bílá místa, která jsou nezaplnitelná,“ vysvětlila ředitelka chomutovského muzea Markéta Prontekerová. U řady předmětů navíc chybí předávací protokoly ze 70. let, a bylo by tak složité právně doložit, které předměty z Kadaně pocházejí.

Řešením patové situace by mohla být dlouhodobá zápůjčka požadovaných předmětů do kadaňského muzea. „Tomu se vůbec nebráníme,“ podotkla Prontekerová s tím, že obě muzea spolupracují na zápůjčkách dlouhodobě.

To ale kadaňská radnice nechce, vedení města si přeje sbírky z Chomutova přemístit do svého vlastnictví. Podle Petra Liebschera z kadaňského muzea Kadani náleží až dva tisíce historických předmětů. „Jde třeba o barokní obrazy z františkánského kláštera, obrazy kadaňských starostů či tzv. Želinský oltář z počátku 16. století,“ zmínil.

Předměty by do Kadaně podle něj přilákaly více turistů než do Chomutova. „Měly by být vystavovány v místě, odkud pocházejí, kde vznikly či pro které byly vytvořeny,“ dodal.

Kadaň má velký zájem třeba o rychtářský meč z období 15. a 17. století, historický nábytek či cechovní předměty.

Obdobnou záležitost řeší Ústecký kraj také mezi Oblastním muzeem v Lounech, které je krajskou příspěvkovou organizací, a městským Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci. Lounské muzeum si nárokuje takzvaný Domoušický poklad, který tvoří mimo jiné soubor pozlacených opaskových kování zřejmě z 8. století. Je uložen ve sbírkách v Žatci. Podle slov Řeháka jednání o jeho dalším osudu ještě neskončila.