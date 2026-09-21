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Nový justiční palác v Ústí staví až 180 dělníků denně, práce zdrželi mamuti

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  9:07
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)

Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026) | foto: ČTK

Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
23 fotografií
V Ústí nad Labem postupně přibývají patra nových budov justičního paláce. Kvůli předcházejícímu rozsáhlému průzkumu, při kterém našli archeologové kosti mamutů, se termín dokončení posunul z první poloviny roku 2027 na květen 2028. Ministerstvo spravedlnosti zvažuje, jakým způsobem unikátní nález v budově, která bude mít nejmodernější technologické vybavení, připomene.

Práce na místě začaly v září 2024. Záhy odborníci odhalili, že jde o místo 20 tisíc let starého tábořiště lovců mamutů, které pokrývají tisíce kostí a jejich částí z desítek ulovených zvířat. Mezi nimi bylo minimálně 19 jedinců mamuta srstnatého a dalších zástupců pleistocenní fauny. Kvůli záchrannému archeologickému průzkumu se termín dokončení stavby posunul o více než rok.

Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
Výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem. (září 2026)
23 fotografií

„V květnu jsem se osobně přesvědčil, že navzdory zdržení způsobenému rozsáhlým archeologickým průzkumem a dalším neočekávaným komplikacím se stavbařům i celému týmu ministerstva daří ve výstavbě nového justičního paláce pokračovat v co nejkratších možných termínech. Věřím, že se nám společně podaří v roce 2028 splatit dlouholetý dluh, který vůči občanům Ústeckého kraje v oblasti justice máme,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

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Archeologové se na místo vrátili na jaře letošního roku, kdy se uskutečnila další část průzkumu v místě budoucí retenční nádrže. V příštím roce je v plánu poslední etapa výzkumu v místech budoucího uložení kanalizačního vedení a druhé retenční nádrže.

Toto paleolitické naleziště se zařadilo mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. „Ministerstvo spravedlnosti aktuálně zvažuje varianty, jak archeologické naleziště připomenout,“ řekla mluvčí ministerstva Marcela Nevšímalová.

Justiční komplex bude tvořit parkovací dům, výšková administrativní budova a budova soudu. V srpnu dělníci dokončili práce na monolitické železobetonové konstrukci parkovacího domu. „Nyní v něm probíhají instalace vnitřních rozvodů, například vzduchotechniky a hasicího zařízení, vnitřní vyzdívky a zásypy kolem objektu,“ uvedla mluvčí.

U objektů A, tedy výškové administrativní budovy, a B, hlavní budovy soudu, se betonují monolitické konstrukce, aktuálně na úrovni šestého a sedmého nadzemního podlaží. Řemeslníci montují okna a na polovině objektu B se připravuje montáž fasády. Uvnitř objektů A a B se současně instalují rozvody, například vzduchotechnika a hasicí zařízení, montují se sádrokartonové a zděné příčky a v nižších patrech se již nanášejí omítky. Aktuálně se na stavbě denně pohybuje 130 až 180 lidí.

Moderní areál bude sloužit soudcům, státním zástupcům a dalším pracovníkům justice. Počítá se s prostory pro zhruba 828 zaměstnanců, 48 jednacími síněmi a 316 parkovacími místy. Své sídlo zde bude mít například také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Parkovací místa vzniknou především v samostatném objektu C. Několik dalších bude v podzemních podlažích objektu B, zejména pro služební vozidla, a parkoviště vznikne také před hlavním vstupem do areálu. Projekt počítá s prostory pro kantýnu a bistro.

Pro ukládání spisů je potřeba 2427 metrů čtverečních. I přes pokračující digitalizaci se požadovaná velikost spisoven podle Nevšímalové nemění. Nejde totiž jen o ukládání papírových spisů, ale také důkazních materiálů.

8. října 2025

Nový justiční areál bude vybaven moderní zabezpečovací technikou, včetně kamerového systému a systému kontroly vstupu. V jednacích síních budou LCD displeje pro videokonference a systém pro nahrávání audia. Vnitřní prostředí, tedy teplotu a vlhkost vzduchu, bude v celém areálu řídit centrální systém měření a regulace.

Smluvní částka za stavbu je 2,25 miliardy korun. Kvůli záchrannému archeologickému výzkumu je pravděpodobné, že náklady budou vyšší. Přesné navýšení se podle Nevšímalové nyní vyčísluje.

O stavbě justičního areálu pro krajský i okresní soud a státní zastupitelství se hovoří od roku 2002. Současná budova, která funguje od roku 1974, potřebám justice nevyhovuje. Nachází se v záplavovém území a při povodních objekt několikrát zatopila voda.

V budově navíc chybí velká soudní síň. Na základní kámen neexistujícího justičního paláce v Ústí v říjnu 2013 poklepal prezident Miloš Zeman společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, která tehdy byla členkou úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Termín dokončení byl v té době odhadován na rok 2018.

14. září 2025
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