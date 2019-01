Úplatný soudce Knotek by mohl opustit vězení, přimlouvali se i fotbalisté

„Nebudu tady dělat nějaká velká prohlášení. Za prvé by to nebylo upřímné a za druhé je ani neumím. Ale jedno bych chtěl říct. Z hlediska své profese soudce jsem jednoznačně selhal a byl jsem za to také potrestán,“ začal svou řeč před soudem Josef Knotek, který se chce vrátit na svobodu.

Jednasedmdesátiletý muž ve vězeňském mundúru, kterého do jednací síně přivedla eskorta, býval soudcem Okresního soudu v Litoměřicích. Jenže zneužil úřední pravomoc, přijal úplatek a sám také podplácel zapisovatelku.



Za to byl pravomocně odsouzen ke třem letům a třem měsícům odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Soudy mu uložily také peněžitý trest 150 tisíc korun.

„Co se týče nějaké sebereflexe, sám od sebe jsem se rozhodl, že skončím ve funkci soudce (v době trestního stíhání, pozn. red.), čili jsem rezignoval. S tím, co jsem udělal, samozřejmě nemohu dělat soudce. Kolegové mě sice přemlouvali, že přijdu o polovinu platu (Knotek by tyto peníze pobíral do pravomocného skončení případu, podle obhájce se rozhodnutím skončit ve funkci připravil asi o 850 tisíc korun, pozn. red.).Já jsem řekl, ne, není to možné,“ prohlásil bývalý soudce.

Zdůraznil, že se nástupu do vězení nevyhýbal a za mřížemi se choval řádně. „Mělo to výchovný efekt. Teprve tam člověk pozná, o co přišel. To znamená ztrátu společenské prestiže a hlavně kontaktů s rodinou,“ dodal Knotek.

Soudkyni Markétu Binderovou zajímalo, kde bude bydlet a co bude dělat, když ho její senát propustí na svobodu.



„Jsem důchodce, mám pravidelný příjem z důchodu. V Litoměřicích máme s manželkou vlastní byt,“ odpověděl jí vězeň. Doplnil, že peněžitý trest již uhradil a stát vůči němu nemá žádné pohledávky.

Jeden z přísedících se pak Knotka zeptal, jestli ví, kolik mu ještě zbývá do konce trestu. „Vím, je to asi 19,5 měsíce. O podmíněné propuštění jsem mohl žádat už po třetině (po 13 měsících, pozn. red.). Nyní mi chybí asi 24 dnů do vykonání poloviny trestu. Tu třetinu jsem překonal o nějakých pět a půl měsíce,“ řekl Knotek.

Společenskou záruku za dovršení nápravy odsouzeného nabídl Fotbalový klub TJ Sokol Pokratice. Autor článku se snažil opakovaně získat vyjádření jeho předsedy Jana Hrkala, ten však svůj mobilní telefon během odpoledne nezvedal.



„Nesháněli jsme to narychlo. V tomto oddíle se angažuji už asi osmnáct let. Na začátku jsem tam dělal trenéra. V roce 2002 jsem měl těžkou operaci srdce, mám tři bypassy, tak jsem toho nechal, ale pomáhal jsem tam. Budu pracovat na úseku mládeže a vychovávat ji,“ vysvětlil bývalý soudce.

Úplatný soudce Knotek JUDr. Josef Knotek byl poprvé obviněn už v roce 2005. Podle policie chtěl s dalšími lidmi zahladit dopravní nehodu nynějšího soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka. Ten v listopadu 2003 u Lovosic naboural s více než dvěma promile alkoholu a dostal pouze pokutu 1 500 korun za přestupek. Kvůli neprůkaznosti odposlechů byli obžalovaní nakonec osvobozeni.

Knotkovi někteří kolegovi přezdívali Telefonista. "Knotek se rád do telefonu chlubil, co dokáže zařídit a komu už pomohl. Vědělo se o tom a proto jsem mu raději nedal číslo svého mobilu. Nechci figurovat v odposleších,“ prohlásil v listopadu 2011 podle MF DNES jeden z krajských soudců.



Knotek je nyní ve výkonu trestu za to, že v období od října 2010 do července 2011 na žádost matky odsouzeného J. B. uschoval ve své kanceláři jeho trestní spis, který mu nebyl přidělen, aby zabránil tomu, že bude odsouzenému nařízen výkon trestu odnětí svobody v délce 76 dnů, protože se dotyčný v době podmíněného propuštění neosvědčil a spáchal další trestný čin.

Knotek se také v srpnu 2011 domluvil prostřednictvím zapisovatelky s kolegou Ladislavem Jelínkem, aby prominul vězni odsouzenému za leasingové podvody vykonání části trestu. Knotek za to inkasoval 30 tisíc korun, zapisovatelce dal 5 tisíc. Soudce Jelínek se nechal uplatit lahví drahé whisky.

Knotek dostal původně trest 5,5 roku vězení, Nejvyšší soud ale kvůli chybě v rozsudku verdikt zrušil. V druhém kole potrestal okresní soud Knotka tříletou podmínkou, trest však zpřísnil krajský soud. Knotek má ve vězení strávit 3 roky a 3 měsíce, musel uhradit peněžitý trest 150 tisíc korun. Státu propadl i zajištěný úplatek 30 tisíc korun.



S jeho propuštěním z vězení ale nesouhlasí státní zástupkyně Lucia Horáková. „Žádost odsouzeného by měla být zamítnuta. Hodnocení z výkonu trestu odnětí svobody je obecné a nijak oslnivé. Odsouzený tam pobýval krátký čas. Chtěla bych také zdůraznit, o jak závažnou trestnou činnost v jeho případě šlo, že šlo o zločin podplácení a přijetí úplatku,“ podotkla Horáková.

Knotkův obhájce Pavel Polák se v závěrečné řeči otřel o média. Podle něj vytvářejí tlak na soudy a ty jim „někdy trošičku“ podléhají.



„Vidíte, že média jsou tady přítomná i dnes,“ prohlásil advokát a podíval se na přítomného novináře.



„Vytváří se tady nová sorta lidí, kteří nemají nárok na to, aby byli propuštěni z výkonu trestu. Jde přitom o lidi, kteří předtím nikdy nic nespáchali, nemají jiný poklesek a je u nich předpoklad, že už nikdy nic protispolečenského neprovedou,“ dodal obhájce.

Senát ale odsouzenému Knotkovi vyhověl a z vězení ho v úterý propustil. Zkušební dobu stanovil na pět let. Rozhodnutí zatím není pravomocné.



„Závažnost trestného jednání soud v tomto řízení neposuzoval. Odsouzený vykonal jednu třetinu trestu, dříve odsouzen nebyl a nedopustil se zvlášť závažného trestného činu. Ve výkonu trestu se choval řádně. Je pravda, že hodnocení je za krátkou dobu. Byl kázeňsky odměněn, nebyl trestán, plní všechny stanovené podmínky,“ vysvětlila soudkyně.



Její senát uvěřil, že si Knotek uvědomil svoje selhání a napravil se. „Navíc už není soudce, aby se mohl dopouštět stejné trestné činnosti,“ uzavřela Binderová.

To, zda soud přijal nabídnutou záruku fotbalového klubu, neuvedla.



Pokud by rozhodnutí akceptovala i státní zástupkyně, mohl dnes Knotek ruzyňskou věznici opustit. Žalobkyně si však v jednací síni podala stížnost. Napadené rozhodnutí musí nyní přezkoumat odvolací soud. Bývalý soudce si tak ve vězeňské cele ještě nejméně několik týdnů pobude.