PŘEHLEDNĚ: S krajskou jízdenkou DÚK bude možné jezdit nejen vlaky

Cestující na železnici v Ústeckém kraji budou moci po zavedení nového jízdního řádu 15. prosince i nadále využívat v osobních a spěšných vlacích krajské dopravy, které budou zajišťovat České dráhy, všechny jízdenky a slevové karty tohoto dopravce.

Dohodlo se na tom vedení kraje a drah poté, co nedávno ohlášený nový systém dopravy v regionu vyvolal bouři nevole.

Zatímco totiž lístky DÚK (Doprava Ústeckého kraje) by podle něj platily ve všech vlacích vyjma EC, lístky ČD a karty IN 25 a IN 50 by nově šlo použít už jen v rychlících a mezinárodních spojích tohoto dopravce.

To by pro řadu lidí znamenalo, že se jim přestanou In Karty vyplácet, protože budou mít výrazně méně možností, kde je uplatnit, a u jízdenek by zase například ve chvíli, kdy jim rychlík ujede či bude mít zpoždění, už nemohli jako dosud sednout na vlak DÚK a jet s ním.

Kraj se však po vlně rozhořčení nakonec s ČD dohodl, že uznávání jejich jízdenek a slev zachová. Nebude to ovšem platit ve spojích, které pro něj začnou provozovat noví dopravci, takže na části linek výše uvedené situace nastanou a vyhnou se jim pouze ti, kteří přejdou na krajský tarif. Ten na druhé straně nabídne řadu jiných výhod.

„Zvedla se vlna nevole, protože řada lidí má In Karty nebo jiné slevy. A byť je v krajských vlacích dotujeme my, nikoli dráhy, rozhodli jsme se tuto možnost ponechat,“ potvrdil dohodu vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

„Vyčkáme na příští rok, jak to bude s národním tarifem, který do sebe pojme jízdenky všech dopravců,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.

Na většině vlakových tratí v kraji si tak cestující budou moci zatím dál vybírat, zda si zakoupí jízdenku ČD, nebo DÚK, podle toho, co pro ně je výhodnější.

1 Kde se vyplatí se jízdenka DÚK a kde slevová karta ČD?

Výhodou jízdenek DÚK je, že jsou o něco levnější než základní jízdné ČD a může se s nimi nejen do libovolného vlaku (vyjma EC), ale i do autobusů, MHD ve statutárních městech, Bílině, Jirkově, Litvínově či Varnsdorfu, a dokonce i na loď.

„Na jízdence je vymezená doba jízdy, takže například si koupíte v trolejbuse v Chomutově lístek do Ústí, pojedete s ním na nádraží, nastoupíte na vlak do Ústí a tam ještě dojedete s MHD třeba do nemocnice,“ přibližuje Komínek.

Lze si koupit i celodenní síťovou jízdenku za 130 korun nebo čipovou kartu, s níž jsou jednotlivé jízdy ještě o 10 procent levnější. Pro častější cestování pak bude v nabídce i týdenní, měsíční a čtvrtletní varianta. „Nově budou čipové karty na území kraje uznávat i ČD,“ upozorňuje Komínek.

Pro majitele slevových karet ČD může být výhodnější koupit si jízdenku tohoto dopravce. Na rozdíl od jízdenek DÚK ovšem platí pouze ve vlaku na dané trase, bez možnosti využít ji například i v MHD.

2 Jak se projeví ukončení desetileté smlouvy kraje s ČD?

Na více než desítce tratí nastane nová situace. Končí tu desetileté smlouvy s ČD a místo nich zde začnou jezdit jiní dopravci, kteří trasy vysoutěžili na další dekádu.

Na sedm tras například vstoupí RegioJet, na čtyři další Die Länderbahn, mezi Mostem a Blatnem bude jezdit GW Train, na tzv. Švestkové dráze z Mostu do Litoměřic zase AŽD Praha. A všude bude platit jen tarif DÚK.

3 Budou o nových dopravců platit slevy ČD?

„Ve vlacích, které pro nás budou provozovat noví dopravci, slevy ČD platit nebudou,“ upozorňuje Franěk. „A v tomto případě se už nic měnit nebude,“ dodává.

Cestující, kteří tyto tratě byť jen zčásti využívají, si tak musejí vyhodnotit, zda se jim nevyplatí zcela přejít na tarif DÚK, a pokud se rozhodnou ve zbytku kraje nadále preferovat jízdné ČD, tak jim nezbude než si kupovat dvě jízdenky.

4 Jak to bude vypadat na tratích, kde bude jezdit více dopravců?

Zcela specifická bude situace na pěti trasách, kde budou vedle RegioJetu souběžně jezdit i vlaky ČD. U těch půjde jízdenky a slevy ČD využívat.

Avšak třeba při nákupu zpáteční jízdenky u ČD bude potřeba myslet na to, že i zpět je nutné jet vlakem ČD a nikoli RegioJetu.

A stejně tak když vlak ČD ujede, nepůjde „přeskočit“ na vlak konkurence. Naopak s integrovanou jízdenkou DÚK to možné bude.

„Právě proto, aby se cestující nedostali do podobných situací, výrazně doporučujeme jízdenky DÚK. S nimi mohou jet s kýmkoli,“ připomíná náměstek Komínek.

5 Kde a jak vyhledat vlakový spoj?

Zapojení nových dopravců se promítne i do příprav na cestu. Kdo je například zvyklý hledat nyní vlakové spojení v e-shopu ČD a následně si tam jízdenku i koupit, ten u tratí, kde ČD nebudou jezdit, od 15. prosince neuspěje.

„Je to naše firemní stránka, budou na ní jen naše vlaky. Kdo bude jezdit i s jinými dopravci, tomu doporučuji používat univerzální vyhledávač jako IDOS či webové stránky kraje,“ říká mluvčí ČD Petr Šťáhlavský s tím, že jen tam budou k dispozici všechny spoje a možnosti přestupů.

6 Jak nakoupit jízdenku?

Kdo bude využívat pouze ČD, ten nemusí nic měnit.

Kdo bude preferovat jízdu s DÚK, ten lístek získá normálně na nádraží, ale i přímo ve vlacích (stejně jako v ostatních prostředcích zapojených do integrované dopravy). Zejména při přestupu z ČD na krajský spoj, na který má jen pár minut, tak nemusí řešit, že by nestihl doběhnout k pokladně.

„Ve vlaku si koupí návazný lístek DÚK, přičemž když prokáže jízdenkou z předchozího vlaku, že přestupuje, nebude hradit žádný příplatek,“ přibližuje Franěk.

Ve vlacích všech nových dopravců navíc půjde jízdné zaplatit nejen hotově a krajskou čipovou kartou, ale i bankovní platební kartou.

„ČD přislíbily, že do roka jimi půjde platit i u nich,“ podotkl Komínek. „A rádi bychom zavedli ještě to, že při cestě z jiného regionu si půjde koupit lístek ČD pouze na hranici kraje a tam si cestující řekne o jízdenku DÚK na celý zbytek trasy, což by bylo ještě výhodnější. Ale o tom zatím s ČD teprve jednáme,“ dodal.

7 Kteří noví dopravci budou jezdit na kolejích v Ústeckém kraji?

RegioJet bude jezdit na tratích:

linka U1 Děčín – Ústí n. L. – Most – Chomutov – Kadaň-Prunéřov (+ČD)

linka U3 Ústí n. L. – Teplice v Čechách – Litvínov (část spojů i ČD)

linka U5 Ústí n. L. – Úpořiny – Bílina – Most

linka U7 Ústí n. L.-Střekov – Děčín (část spojů i ČD)

linka U13 Most – Postoloprty – Žatec západ

linka U16 Chomutov – Kadaň – Prunéřov – Poláky (část spojů i ČD)

linka U32 Ústí n. L. – Štětí – Lysá n. L. (DÚK Ústí – Mělník; část spojů i ČD)

Die Länderbahn bude jezdit na tratích:

linka U12 Osek město – Most – Louny – Rakovník (DÚK Most – Kounov)

linka U14 Jirkov – Chomutov – Žatec – Lužná (DÚK Jirkov – Deštnice)

linka L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf/Rybniště (pouze úseky Rybniště – Varnsdorf a Varnsdorf – Varnsdorf pivovar Kocour)

Arriva vlaky budou jezdit na tratích:

linka R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov (DÚK Jedlová – Šluknov)

AŽD Praha bude jezdit na tratích:

linka U10 Litoměřice – Lovosice – Most (Švestková dráha)

GW Train Regio bude jezdit na tratích:

linka R25 Plzeň – Most (DÚK Blatno u Jesenice – Most)

8 Které nové spoje zlepší dopravu v Ústeckém kaji?

S novým jízdním řádem přibude v kraji i několik nových spojů ČD.

Po dvou letech znovu začne jezdit i ve všední dny rychlík s odjezdem z Děčína ve 21.46, z Ústí ve 22.04 a příjezdem do Prahy ve 23.34 hodin, jehož zrušení nesli lidé, ale i instituce jako divadla těžce.

„Teď jezdí jen v neděli. Severočeši žádali jeho obnovení, objednavatel jim vyšel vstříc,“ řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Večerní návrat z Prahy, odkud teď lze jet do Ústí ve 21.35 a pak až ve 23.22, zjednoduší vlak odjíždějící ve 21.34, který přijede ve 23.11 hodin do Teplic, a další ve 22.34 do Ústí, kde bude ve 23.49 hodin.

Další nový rychlík posílí ranní dojíždějí do práce. Vyjede z Teplic ve 4.57, zastaví v Ústí, Lovosicích a Roudnici a v Praze bude v 6.36. Na všech těchto spojích budou jezdit moderní soupravy EuroCity.

V pracovní dny se také zkrátí interval mezi rychlíky Praha – Ústí – Děčín doplněním tří párů vlaků.

A k rozšíření provozu dojde také na Švestkové dráze z Mostu do Lovosic, kde nově vlaky AŽD Praha začnou jezdit každý den.