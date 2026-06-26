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Mladík hrozil útokem na diskotéce, zaskočená matka musela policii vydat sekeru

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  12:50

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Sekera, kterou policisté v rámci prověřování zajistili u mladíkovy matky. | foto: Policie ČR

Hodně nepovedený vtip, za který by mohl v krajním případě skončit až ve vězení, umístil na Instagram devatenáctiletý mladík z Jirkova na Chomutovsku. Na sociální síti vložil k pozvánce na kulturní akci komentář, že na místě bude řádit se zbraněmi, jejichž snímky připojil. Policisté případ zveřejnili s upozorněním, aby si lidé uvědomovali důsledky svého jednání na internetu.

„Mladík ve svém příspěvku do horní části plakátu zakomponoval dvě fotografie, na jedné je zachycen člověk držící v ruce pistoli a na druhé mající v ruce sekeru. Do dolní části plakátu přidal nápis ve znění: ‚Počkejte, co já tam udělám, tady máte dvě fotky s čím tam budu a co tam udělám‘,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Tento příspěvek vložil mladík na Instagram. Mladík ve svém příspěvku do horní části plakátu zakomponoval dvě fotografie, na jedné je zachycen člověk držící v ruce pistoli a na druhé mající v ruce sekeru.

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Podezřelý příspěvek oznámil jeden z jirkovských policistů, kterého na něj upozornila jeho příbuzná.

Mladíka zadrželi po několika hodinách a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci s trestní sazbou v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Jak se ukázalo, fotografie zbraní vznikly už o poznání dříve. Mladík nevlastní žádnou střelnou zbraň, ta z daného snímku byla kuličková. Sekera pak patří jeho matce, která ji překvapená musela policistům v rámci prověřování vydat.

„Jak vyplynulo z výslechů a dalších zjištěných skutečností, pohrůžku nemyslel vážně. Reálné nebezpečí tedy nehrozilo. Chtěli bychom ale upozornit, že byť obdobné jednání nemusí být myšleno vážně, jedná se o trestný čin, ať už je pohnutka jakákoli,“ podotkla Glogovská.

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Mladík hrozil útokem na diskotéce, zaskočená matka musela policii vydat sekeru

Sekera, kterou policisté v rámci prověřování zajistili u mladíkovy matky.

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