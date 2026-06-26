„Mladík ve svém příspěvku do horní části plakátu zakomponoval dvě fotografie, na jedné je zachycen člověk držící v ruce pistoli a na druhé mající v ruce sekeru. Do dolní části plakátu přidal nápis ve znění: ‚Počkejte, co já tam udělám, tady máte dvě fotky s čím tam budu a co tam udělám‘,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Podezřelý příspěvek oznámil jeden z jirkovských policistů, kterého na něj upozornila jeho příbuzná.
Mladíka zadrželi po několika hodinách a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci s trestní sazbou v rozmezí od šesti měsíců do tří let.
Jak se ukázalo, fotografie zbraní vznikly už o poznání dříve. Mladík nevlastní žádnou střelnou zbraň, ta z daného snímku byla kuličková. Sekera pak patří jeho matce, která ji překvapená musela policistům v rámci prověřování vydat.
„Jak vyplynulo z výslechů a dalších zjištěných skutečností, pohrůžku nemyslel vážně. Reálné nebezpečí tedy nehrozilo. Chtěli bychom ale upozornit, že byť obdobné jednání nemusí být myšleno vážně, jedná se o trestný čin, ať už je pohnutka jakákoli,“ podotkla Glogovská.