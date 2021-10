Radši smír než soud. Jirkov zaplatí stovky tisíc strážníkům kvůli výpovědím

„Jsem ráda, že to město nebude stát třeba dvakrát tolik, nebo i více. Je tu totiž velká pravděpodobnost, že bychom tento soudní spor prohráli, což nám potvrdilo několik právníků. Obecně se soudy přiklánějí v těchto sporech na stranu zaměstnanců. Navíc se zjistilo, že skutečně výpovědi neproběhly zcela správně,“ uvedla starostka Darina Kováčová (ANO) s tím, že problematika spadá do období předchozího vedení radnice.

Kauza se týká bývalé ředitelky městské policie Marty Bendové a jejího kolegy Jaromíra Mikuleckého. Zhruba v polovině roku 2018 jim ředitel městské policie, který o několik let dříve Bendovou vystřídal ve funkci, předložil nové pracovní smlouvy se změněnou pracovní dobou.

S novými podmínkami zaměstnanci nesouhlasili a odmítli nové smlouvy podepsat. Následně dostali výpověď pro nadbytečnost. Ta byla ale z pohledu zákoníku práce protiprávní, protože město nesplnilo zákonem dané podmínky, například oznámenou reorganizaci. Problematické bylo také to, že změněnou pracovní dobu dostali jen tito dva strážníci.

Navíc v té době se městská policie potýkala s podstavem a strážníky naopak hledala. Výpovědi nepodpořily ani odbory. Bendová a Mikulecký město Jirkov zažalovali a dohromady požadovali přes dva miliony korun jako ušlý plat.

Okresní soud v Chomutově se žalobou začal zabývat před několika týdny. Na možnosti mimosoudního vyrovnání se obě strany dohodly hned při prvním jednání.

Bendová a Mikulecký nyní pracují u jiné městské policie. Redakci se nepodařilo ani jednoho kontaktovat.

Exstarosta: Ano, mohlo se to udělat lépe

Jednání o smíru kritizovali někteří opoziční zastupitelé. „Chybí mi tu konkrétní určení viníka. Odmítám, aby to platilo město. Pokud dojde k mimosoudní dohodě, tak nezjistíme, jestli pochybilo město, či nikoliv. A pokud soud rozhodne, že město pochybilo, tak pak bychom měli najít viníky,“ řekl Pavel Duchan (Strana svobodných občanů).

„Já jsem pro to, abychom v soudním sporu pokračovali, protože pak tu někdo bude mít obavy z toho, jak to dopadne, a začne se starat o to, čí to byla chyba,“ doplnil jeho stranický kolega Josef Šebek. Ten kritizoval i to, že úhrada půjde z balíku peněz určených například na opravy chodníků.

Výpovědi oběma strážníkům podepsal tehdejší starosta Radek Štejnar (ČSSD). Dnes je členem zastupitelstva a právě jeho opoziční zastupitelé označili za viníka. „Ano, mohlo se to udělat lépe. Dokumenty jsem jen podepsal, zpracovalo je personální. Ale myslím, že jsme dohodli dobrou částku a měli bychom to vyřešit smírem,“ prohlásil.

Po více než hodině šestnáct zastupitelů zvedlo ruku pro mimosoudní vyrovnání, čtyři smír odmítli. Finanční prostředky město uvolní z fondu rozvoje a rezerv.

Není to jediný pracovněprávní spor, kterému město nyní čelí. Žalobu pro neoprávněnou výpověď podala bývalá vedoucí jednoho odboru městského úřadu. Soud by se měl případem zabývat v dohledné době.

„Zpochybňuje způsob sjednání zkušební doby. Během ní se z našeho pohledu neosvědčila, tak jí měl po uplynutí pracovní poměr skončit, s čímž nesouhlasila. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že soudní spor bude dlouhý, bude stát hodně peněz. A protože soudy jsou víc na straně zaměstnanců a protože neexistuje dosud žádný soudní judikát v jiném takovém sporu, tak se s ní chceme sejít a projednat možnost mimosoudního vyrovnání,“ popsala starostka s tím, že pokud budou navrženy konkrétní podmínky smíru, rozhodnou o nich opět zastupitelé.